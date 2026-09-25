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Kineskog predsednika Si Đinpinga, poznatog po ozbiljnom i uzdržanom držanju u javnosti, nasmejala je šala američkog predsednika Donalda Trampa.

Tokom obilaska Bele kuće, Tramp mu je pokazao uramljeni "autopen" - uređaj za automatsko potpisivanje - koji se nalazi na mestu na kojem bi trebalo da bude portret bivšeg predsednika Džoa Bajdena.

Snimak tog trenutka privukao je veliku pažnju jer prikazuje Sija u neuobičajeno opuštenom izdanju tokom njegove prve državne posete Sjedinjenim Američkim Državama za više od deset godina.

Video koji je objavila Bela kuća na društvenim mrežama prikazuje Trampa kako vodi Sija kroz kolonadu Bele kuće. Zaustavili su se kod dela koji Tramp naziva "Predsedničkom stazom slavnih", gde su izloženi portreti i ploče posvećene američkim predsednicima.

- Ovo je autopen, to je Bajden - rekao je Tramp pokazujući na sliku. Si se na to glasno nasmejao, a pridružili su mu se i ostali članovi delegacije.

Iako se na snimku ne razumeju sve Trampove reči, jasno je da se sarkastično osvrnuo na Bajdenovo korišćenje autopena. Tramp je i ranije često kritikovao svog prethodnika zbog te prakse.

Ova opuštena scena u velikoj je suprotnosti sa uobičajeno ozbiljnim nastupom kineskog predsednika tokom posete. Ona se odvija u trenutku zategnutih odnosa između SAD i Kine zbog pitanja tehnologije i trgovine retkim metalima.

Na ceremoniji dočeka u sredu, Si gotovo da nije reagovao kada je vojni avion uz veliku buku preleteo iznad njih tokom intoniranja američke himne. Tramp, koji je stajao pored njega, trgao se na zvuk i nakratko napravio grimasu.

Nakon što se Si nasmejao šali o autopen-u, Tramp ga je prijateljski potapšao po ramenu i njih dvojica su nastavili obilazak.

Tramp je poznat po naglašenim gestovima i fizičkom kontaktu sa drugim svetskim liderima. Ipak, kineski predsednik je tokom njihovih ranijih susreta uglavnom zadržavao strogo formalan stav.

Tokom Trampove posete Kini u maju, Si mu nije dozvolio karakterističan snažan stisak ruke kojim Trump pokušava da privuče sagovornika, već je ostao čvrsto na mestu.

"Nikad nisam čuo Sija da se tako iskreno smeje"

Snimak od četvrtka brzo se proširio društvenim mrežama.

- Nikad nisam čuo Sija da se tako iskreno smeje sa Trampom na račun Bajdenovog portreta sa autopenom - napisao je jedan korisnik.

- Upečatljiv trenutak - naveo je drugi.

Slika autopena nalazi se na mestu portreta Džoa Bajdena u Trampovoj "Predsedničkoj stazi slavnih" od septembra 2025. godine.

Tramp redovno kritikuje svog prethodnika, ne priznaje poraz na izborima 2020. godine i istrajava u tvrdnjama da su rezultati bili namešteni. Više puta je optužio Bajdena da se pred kraj mandata oslanjao na saradnike i autopen prilikom potpisivanja službenih dokumenata, što je Bajdenova administracija negirala.

1/4 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Sija u Ovalnom kabinetu Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Poseta u vreme napetosti

Odnosi SAD i Kine pali su na najniži nivo tokom mandata Džoa Bajdena zbog niza diplomatskih sporova. Uzajamne optužbe u vezi sa poreklom koronavirusa dodatno je zaoštrila kriza oko Tajvana, izazvana posetom tadašnje predsednice Predstavničkog doma SAD Nensi Pelosi tom ostrvu 2022. godine.

Napetosti su dodatno podgrejane incidentom sa "špijunskim balonom" 2023. godine, kao i američkim merama kojima je ograničen pristup Kine tehnologiji poluprovodnika i investicijama u tom sektoru.

Peking smatra Tajvan svojom teritorijom koja treba da se ujedini sa Kinom, ako je potrebno i silom. Vašington se, međutim, protivi svakom pokušaju nasilnog zauzimanja ostrva i obavezao se da će naoružavati Tajvan.

1/5 Vidi galeriju Rukovanje Trampa i Sija u Beloj kući Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Prethodni susreti lidera

Nakon što je preuzeo dužnost u januaru 2021. godine, Bajden se zvanično sastao sa Sijem tri puta, ali su svi susreti održani na marginama međunarodnih skupova, poput samita G20. Tokom Bajdenovog mandata nije bilo zvaničnih državnih poseta između Vašingtona i Pekinga.

Si je poslednji put boravio u SAD u novembru 2023. godine, kada je u San Francisku učestvovao na samitu APEC-a. Tom prilikom sastao se sa tadašnjim predsednikom Bajdenom.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija Tramp dočekuju kineskog predsednika Sija Đinpinga i njegovu suprugu u Vašingtonu Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia, - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia