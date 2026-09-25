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Peng Lijuen, supruga kineskog predsednika Si Đinpinga, posetila je 24. septembra Nacionalni muzej azijske umetnosti u Vašingtonu, zajedno sa Melanijom Trampom, suprugom američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Kineska medijska grupa

Dve prve dame posetile su Paunovu dvoranu i druge izložbene sale. Peng Lijuen je izrazila zahvalnost zbog višestrukih vraćanja kineskih kulturnih relikvija u Kinu od američke strane poslednjih godina, uz nadu da će Kina i SAD nastaviti da jačaju kulturnu razmenu i saradnju u zaštiti kulturnog nasleđa kako bi se unapredilo prijateljstvo između dva naroda.

Foto: Kineska medijska grupa

Nakon posete, Peng Lijuen i Melanija Tramp su slušale američke tinejdžere kako zajedno pevaju kineske pesme i razgovarale sa njima. Peng Lijuen je ohrabrila sve da nastave da uče kineski jezik i kinesku kulturu, kao i da postanu ambasadori prijateljstva Kine i SAD.

Nacionalni muzej azijske umetnosti u SAD poznat je po kolekciji, istraživanju i izlaganju azijske umetnosti.