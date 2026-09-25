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Snažna eksplozija odjeknula je jutros u centru Atine.

Prema izveštaju vatrogasne službe, zgrada u kojoj se dogodila eksplozija se delimično urušila.

Dve žene izvučene iz susednog objekta, i prebačene su u bolnicu Georgios Genimatas radi ukazivanja pomoći.

Prema navodima lokalnih medija, eksploziju je najverovatnije izazvalo curenje gasa, a bila je toliko snažna da se čula širom centra grada.

Zgrada se nalazi u Plaki, jednoj od najstarijih atinskih četvrti koja je izuzetno popularna među turistima.