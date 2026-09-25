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SNAŽNA EKSPLOZIJA U STROGOM CENTRU ATINE! Jeziv snimak iz vazduha, zgrada se urušila posle detonacije (VIDEO)
- Dve žene izvučene su iz susednog objekta i prebačene u bolnicu Georgios Genimatas.
- Lokalni mediji navode da je uzrok verovatno curenje gasa, a oštećeni su i parkirani automobili i prodavnice u okolini.
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Snažna eksplozija odjeknula je jutros u centru Atine.
Prema izveštaju vatrogasne službe, zgrada u kojoj se dogodila eksplozija se delimično urušila.
Dve žene izvučene iz susednog objekta, i prebačene su u bolnicu Georgios Genimatas radi ukazivanja pomoći.
Prema navodima lokalnih medija, eksploziju je najverovatnije izazvalo curenje gasa, a bila je toliko snažna da se čula širom centra grada.
Zgrada se nalazi u Plaki, jednoj od najstarijih atinskih četvrti koja je izuzetno popularna među turistima.
Parkirana vozila i prodavnice u okolini su oštećene nakon snažne detonacije.
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