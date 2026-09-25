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Američki predsednik Donald Tramp poklonio je kineskom predsedniku Si Đinpingu skulpturu beloglavog orla, ptice koja je autohtona vrsta iz Severne Amerike i nacionalni simbol SAD, tokom raskošne državne večere u Vašingtonu.

BBC prenosi objašnjenje Trampa da ovaj poklon, koji je otkriven pred VIP gostima na sinoćnjoj večeri, predstavlja otelotvorenje "slobodnog duha Amerike koji se uzdiže u visine".

On je kazao je da su on i prva dama Melanija Tramp učestvovali u osmišljavanju izgleda skulpture.

Britanski medijski servis navodi da je ova statua deo vrednog - ali ponekad i teškog - aspekta međunarodne diplomatije: darivanja poklona.

Ovakvi kakvi pokloni su mali, ali značajan element u okviru šireg cilja trodnevnog samita Trampa i Sija koji se danas završava u Vašingtonu, a to je uspostavljanje ličnih odnosa između lidera dve globalne supersile.

- Razgovaracju o svim ovim komplikovanim pitanjima. Ali na kraju krajeva, to su i dalje dva ljudska bića. Dakle, taj lični odnos nešto znači. Mislim da je razmena poklona jedan ključni deo toga - kaže Danijel Kritenbrink, partner u Azijskoj grupi.

On je više od 30 godina službovao kao američki diplomata, uglavnom u Aziji i smatra da su lični odnosi od posebnog značaja za Sija.

Skulptura beloglavog orla koju je Tramp poklonio Siju Foto: Annabelle Gordon / UPI / Profimedia

Kritenbrink veruje da je direktna veza između Trampa i Sija neka vrsta "lepka" koji drži zajedno "najsloženiji i najznačajniji odnos na svetu" i dodao da i Tramp ceni "diplomatiju na nivou lidera".

Si je juče, pre početka samita, najavio poklon Pekinga u vidu dve kineske pande koje će otići zoološkom vrtu u Atlanti, kao i novi program razmene studenata, koji će omogućiti da se 100.000 američkih studenata školuje u Kini u periodu od pet godina.

- Džinovska panda je bila izaslanik prijateljstva između Kineza i Amerikanaca. Za nekoliko dana, dve pande - Ping Ping i Fu Šuang - doći će u svoj novi dom u zoološkom vrtu Atlante i susresti se s američkim narodom - rekao je Si.

BBC navodi da nje jasno da li je Si dao Trampu još neke poklone.

Podseća se da Ustav SAD ima klauzulu o nagradama koja ograničava vrednost poklona koje predsednik može da primi od strane vlade u dolarima.

1/21 Vidi galeriju Samit Trampa i Sija - državna večera u Beloj kući Foto: Annabelle Gordon / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL, Alex Brandon/AP, Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL/Consolidated News Photos POOL

Trenutno ograničenje iznosi 525 dolara.

Sve što je vrednije od toga postaje federalna imovina, osim ako predsednik ne odluči da je otkupi sopstvenim novcem.

Takođe, kada bi uručio poklon vredniji od zakonski utvrđenog iznosa, ta odluka američkog predsednika bi morala da prođe kroz Kongres, osim ako ga šef Bele kuće nije lično platio.

1/4 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Sija u Ovalnom kabinetu Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Tokom Sijeve državničke posete SAD 2013, tadašnji predsednik Barak Obama mu je poklonio klupu sa natpisom napravljenu od sekvoje, drveta poreklom iz Kalifornije gde su se njih dvojica sastali.

1/5 Vidi galeriju Rukovanje Trampa i Sija u Beloj kući Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Oni su zajedno sedeli zajedno na njoj nakon toga, smešeći se kamerama.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija Tramp dočekuju kineskog predsednika Sija Đinpinga i njegovu suprugu u Vašingtonu Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia, - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razmena poklona Trampa i Sija je usledila nakon pruduženja primirja u trgovinskom ratu između SAD i Kine koje je isticalo 10. novembra.

1/19 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

Odluka o produženju primirja do 10. januara je objavljena pred početak samita.