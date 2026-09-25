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U prvoj godini osnovne, srednje i više srednje škole biće uvedeno ograničenje od 30 odsto po odeljenju za decu koja nemaju italijansko državljanstvo ili slabo poznaju italijanski jezik.

Premijerka Đorđa Meloni opisala je ove mere kao "razumna sredstva koja ne dele ljude, već zaista pomažu integraciji". Opozicione stranke optužuju vladu da povlađuje politici krajnje desne stranke "Futuro Nazionale", uoči opštih izbora koji će biti održani naredne godine.

Ministar obrazovanja Đuzepe Valditara rekao je da se ograničenje "isključivo odnosi na jezik", a ne na državljanstvo. Istovremeno, zabranu nikaba i burke nastoji da predstavi kao pitanje rodne ravnopravnosti.

1/9 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni i francuski predsednik Emanuel Makron na samitu G7 u Kanadi Foto: FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE PRES/CHIGI PALACE PRESS OFFICE, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

- U školu morate da dolazite otkrivenog lica - rekla je Meloni u nedelju, najavljujući planove. Dodala je da niko ne može da odluči da mlada žena treba da skriva lice u ime tradicije.

Pred sastanak Saveta ministara u četvrtak postojalo je nekoliko nacrta uredbe, ali su osnovni detalji bili poznati. Zabrana pokrivanja lica odnosiće se na burku i nikab, ali ne i na hidžab, koji ostavlja lice vidljivim.

Nikabje veo koji pokriva lice, ali ostavlja područje oko očiju otkrivenim. Može se nositi i uz dodatni veo preko očiju, a prati ga marama koja pokriva glavu.

Burkaje jednodelni veo koji pokriva lice i telo. Često ima mrežicu preko područja očiju kroz koju osoba može da gleda.

Burka Foto: Profimedia

Prema podacima istraživačke institucije Fondazione ISMU, strani državljani čine 11,6 odsto učenika u italijanskim školama.

Ograničenje od 30 odsto za učenike sa slabim znanjem italijanskog jezika različito će se primenjivati na različite nivoe obrazovanja.

U osnovnim školama odnosiće se na učenike bez italijanskog državljanstva koji nisu rođeni u Italiji ili nisu pohađali najmanje dve godine vrtića.

U nižim i višim razredima srednjih škola obuhvatiće učenike bez italijanskog državljanstva koji nisu uspešno završili najmanje tri godine školovanja u italijanskom obrazovnom sistemu.

Nikab Foto: Marco Secchi / Alamy / Profimedia

Od lokalnih školskih uprava biće zatraženo da učenike sa slabim znanjem italijanskog jezika ravnomernije rasporede među obližnjim školama. Tamo gde to nije moguće, biće uvedeni izuzeci, uz dodatnu nastavu italijanskog jezika. Cilj je da se izbegne stvaranje "geto odeljenja", objasnio je ministar obrazovanja.

Prema italijanskoj novinskoj agenciji ANSA, nacrt ide i korak dalje kada je reč o roditeljima.

Škole će morati da prijave socijalnim službama slučajeve u kojima trajne jezičke barijere kod roditelja ili staratelja otežavaju integraciju deteta. Biće ponuđeni i besplatni kursevi italijanskog jezika.

Đaci Foto: Shutterstock

Mera je doneta u formi uredbe sa zakonskom snagom, što znači da može odmah da stupi na snagu, ali parlament mora da je potvrdi u roku od 60 dana.

Italija već ima smernice koje se odnose na korišćenje italijanskog jezika u školama. Ministarstvo obrazovanja je još 2010. godine, za vreme ministarke Marijastele Gelmini, donelo preporuku kojom je, "kao pravilo", uvedeno ograničenje od 30 odsto za učenike bez italijanskog državljanstva. Nova uredba to ograničenje sada pretvara u zakon.

Politička opozicija tvrdi da je plan podjednako političko koliko i obrazovno pitanje.

Protivnici optužuju Meloni da povlađuje Robertu Vančiju, penzionisanom generalu koji predvodi krajnje desnu stranku "Futuro Nazionale" i koji se smatra pretnjom desnom krilu vladajuće koalicije.

Liderka opozicione Demokratske partije (PD) Eli Šlajn nazvala je plan propagandom i ocenila da ga je nemoguće sprovesti. Zamenica lidera PD i potpredsednica Predstavničkog doma Ana Askani takođe je optužila vladu za propagandu nauštrb školske dece.

Valditara je, obraćajući se putem video-linka iz Njujorka na konferenciji za novinare, odbacio te optužbe.

- Mi ne jurimo Vančija, ako išta, on juri nas - rekao je.

Vanči je rekao da podržava ove mere, ali da je trebalo da budu uvedene pre mnogo godina.