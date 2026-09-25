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U četvrtak, 24. septembra pre podne po lokalnom vremenu, predsednik Kine Si Đinping sastao se u Beloj kući sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Si Đinping je istakao da su predsednici Kine i SAD za manje od pola godine realizovali međusobne posete, što je bez presedana u istoriji kinesko-američkih odnosa.

„Predsednik Tramp i ja održavamo komunikaciju na različite načine i zajedno upravljamo velikim brodom kinesko-američkih odnosa. U maju ove godine, predsednik Tramp i ja saglasili smo se da izgradimo kinesko-američke konstruktivne strateške stabilne odnose. Ova nova pozicija odražava realnost kinesko-američkih odnosa, ali i očekivanja za budućnost, i predstavlja važan korak ka pronalaženju pravog načina za odnose između dve zemlje. Potrebno je ovu viziju pretvoriti u delovanje i težiti odnosima u kojima je saradnja osnov, konkurencija umerena, razlike pod kontrolom, a mir ostvariv. Potrebno je pronaći pravi način suživota dve velike sile. Kina i SAD mogu i treba da ostvare obostranu korist i zajedničku pobedu kroz praktičnu saradnju, da jedna drugu unapređuju kroz zdravu konkurenciju, da na odgovarajući način rešavaju razlike uz traženje zajedničkog uvažavajući razlike i da grade mir kroz jačanje međusobnog poverenja, kako bi konstruktivni strateški stabilni odnosi između Kine i SAD bolje koristili narodima dve zemlje i narodima svih zemalja sveta“, rekao je Si.

Foto: Kineska medijska grupa

Si Đinping je naglasio da su ekonomsko-trgovinski timovi dve zemlje održali novu rundu konsultacija i postigli novi zajednički aranžman, što je dobra vest za industriju i građane dve zemlje, kao i za globalnu ekonomiju. Saradnja je dvosmerna ulica. Stabilnost kinesko-američkih ekonomskih i trgovinskih odnosa zahteva i proširivanje liste saradnje i skraćivanje liste problema. Sve dok se poštuju principi ravnopravnosti, uvažavanja i uzajamne koristi, moguće je pronaći rešenja za probleme. Si Đinping je izrazio nadu da će obe strane ići jedna drugoj u susret, istrajati na principu obostrane koristi i zajedničke pobede i podsticati kontinuiran, stabilan i pozitivan razvoj kinesko-američkih ekonomskih i trgovinskih odnosa.

Si Đinping je ukazao da su i Kina i SAD velike zemlje u oblasti veštačke inteligencije. Između dve strane postoji konkurencija, ali je još važnije da one mogu da sarađuju. One bi trebalo da koriste svoje prednosti, a ne da jedna prema drugoj podižu barijere. Dve strane mogu da nastave dijalog o veštačkoj inteligenciji, razmenjuju mišljenja o njenim rizicima i koristima i zajednički sprečavaju njenu zloupotrebu i štetnu upotrebu. Potrebno je zadržati ljudsku kontrolu nad tehnologijom veštačke inteligencije i pridržavati se principa usmerenosti na čoveka i korišćenja tehnologije za opšte dobro, kako bi veštačka inteligencija služila napretku čovečanstva.

Si Đinping je naglasio da je stav Kine o očuvanju nacionalnog jedinstva i teritorijalnog integriteta jasan. Kina se nada da će SAD istrajati na ispravnom stavu protiv „nezavisnosti Tajvana“ i pažljivo postupati sa pitanjem Tajvana, kako bi se postavili čvrsti temelji za stratešku saradnju između Kine i SAD i razvoj bilateralnih odnosa.

Donald Tramp je rekao da je državna poseta predsednika Si Đinpinga Sjedinjenim Državama velika poseta.

„I SAD i Kina su velike sile, a ja sam dobar prijatelj predsednika Si Đinpinga i održvamo dubinsku i blisku komunikaciju. Pod našim vođstvom, odnosi između SAD i Kine će se sigurno poboljšati. Nova runda konsultacija između ekonomskih i trgovinskih timova naše dve zemlje dala je nove rezultate. Obe strane treba da nastave dijalog, kako bi postigle bolje sporazume. Veštačka inteligencija se tiče budućnosti čovečanstva, a SAD i Kina treba da održavaju dijalog i jačaju saradnju po ovom pitanju“, rekao je Tramp.

Dvojica predsednika razmenila su mišljenja i o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, uključujući situaciju na Bliskom istoku, ukrajinsku krizu i situaciju na Korejskom poluostrvu.

Dvojica predsednika potvrdila su da će uzajamno podržati uspešno održavanje neformalnog sastanka lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje 2026. godine i Samita lidera Grupe 20.

Pripremio: Luo Ći