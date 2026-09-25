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Papa Lav XIV danas počinje prvu zvaničnu papsku posetu Francuskoj u poslednjih 18 godina. Tokom četvorodnevne posete očekuje se da će se sastati sa osobama koje su preživele seksualno zlostavljanje u Katoličkoj crkvi, liderima Evropske unije i velikim brojem vernika.

Crkvena zvona širom Francuske zazvoniće u petak ujutru, kada papa Lav XIV sleti na aerodrom Orli u Parizu. Francuska biskupska konferencija odlučila je da zvona zvone sedam minuta, opisavši to kao "jednostavan i simboličan gest" kojim se obeležava početak papinog putovanja i omogućava ljudima da u njemu učestvuju gde god da se nalaze.

1/3 Vidi galeriju Papa Lav XIV u zvaničnoj poseti Francuskoj Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia, Teresa Suarez/AP

Papa će tokom četiri dana imati veoma gust raspored - od obraćanja evropskim liderima i susreta sa žrtvama seksualnog nasilja u Crkvi, do vožnje kroz Pariz u papamobilu.

Lav XIV, rođen u Čikagu kao prvi američki papa, ima i francuske korene - njegova baka po ocu rođena je u Francuskoj.

Poseta uz ogromne mere bezbednosti

Poslednja papina poseta Francuskoj koja je imala status zvanične državne posete bila je poseta pape Benedikta XVI u septembru 2008. godine. Papa Franja je tokom svog pontifikata tri puta dolazio u Francusku - na Korziku, u Marsej i Strazbur - ali nijedna od tih poseta nije bila zvanična državna poseta.

1/9 Vidi galeriju Papa Lav XIV i Emanuel Makron Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Troškovi Lavove posete procenjeni su na oko 27 miliona evra, a najveći deo trebalo bi da pokrije Katolička crkva u Francuskoj putem donacija. Troškovi angažovanja francuskih bezbednosnih snaga još nisu poznati.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je da uoči posete nije registrovana "nikakva konkretna pretnja", ali da će biti sprovedena velika bezbednosna operacija.

Papamobil i obnovljeni Notr Dam

Posle dočeka kod francuskog predsednika Emanuela Makrona u Jelisejskoj palati, papa će održati govor u sedištu UNESCO-a. Govoriće, između ostalog, o veštačkoj inteligenciji i miru u svetu.

Veštačka inteligencija postala je jedna od glavnih tema Lavovog pontifikata. U maju je objavio svoju prvu encikliku, dugu više od 42.000 reči, u kojoj je upozorio na rizike koje nekontrolisani razvoj veštačke inteligencije predstavlja za ljude.

Papa će u petak uveče predvoditi večernju molitvu u katedrali Notr Dam u Parizu, a potom će otići na stadion "Frans" u Sen Deniju, gde će učestvovati na velikom molitvenom bdenju sa mladima.

U subotu će veliki broj vernika prisustvovati misi na otvorenom na Trgu Konkord i duž Jelisejskih polja. Francuske vlasti očekuju oko 600.000 ljudi na misi i u okolnim delovima Pariza.

Tokom prva dva dana papine posete Parizu očekuje se ukupno oko milion hodočasnika i posetilaca.

Susret sa žrtvama seksualnog zlostavljanja

Posle Pariza, Lav XIV putuje u Lurd, na svetu na jugozapadu Francuske. Papa će se tamo sastati sa sedam osoba koje su preživele seksualno zlostavljanje i koje su kao deca ili odrasli bili žrtve nasilja.

Izveštaj iz 2021. godine procenio je da je oko 330.000 dece u Francuskoj bilo seksualno zlostavljano tokom perioda od 70 godina od strane crkvenog osoblja.

Iako su mnogi podržali papinu odluku da se sastane sa žrtvama, nisu svi preživeli zlostavljanje uvereni da je sam susret dovoljan.

Arno Gale, aktivista za zaštitu dece i osoba koja je kao dete preživela seksualno zlostavljanje od strane sveštenika, kritikovao je pojedine aspekte papine posete. Ipak, rekao je da bi susret sa žrtvama trebalo da dovede do konkretnih obaveza Crkve.

On je za "Euronews" rekao da mu smeta odluka da papa bude dočekan uz ceremonijalne počasti, navodeći da je takav prizor teško pomiriti sa razmerama seksualnog zlostavljanja i patnjom žrtava.

1/10 Vidi galeriju Papa Lav XIV u Madridu, dočekalo ga 1,2 miliona ljudi Foto: Borja Sanchez-Trillo/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

Papa će se obratitit i evropskim liderima

U ponedeljak će Lav XIV otputovati u Mec, na severoistoku Francuske, gde će se obratiti liderima EU govorom pod nazivom "Ka korenima Evrope - za mir i jedinstvo".

Govor će održati u Kongresnom centru "Robert Šuman", nazvanom po jednom od ključnih ljudi zaslužnih za stvaranje Evropske unije.

Jelisejska palata nije saopštila koji će lideri prisustvovati obraćanju. Francuski predsednik Emanuel Makron neće prisustvovati nijednoj od papinih misa tokom posete.

Umesto njega, na velikoj misi na Trgu Konkord i Jelisejskim poljima u subotu Francusku će predstavljati premijer Sebastijan Lekornu i Makronova supruga Brižit.