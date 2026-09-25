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Još jedan govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) nije prošao bez reagovanja.

Kao i prošle godine, i ovog puta sala UN u Njujorku se prilično ispraznila pre nego što je Netanjahu izašao za govornicu.

Pošto su desetine delegata raznih zemalja napustile salu u znak protesta dok je on izlazio na binu, Netanjahu je za govornicom žestoko branio vojne akcije Izraela u Iranu, Pojasu Gaze i drugim delovima Bliskog istoka.

„Pobedićemo. Nemamo drugog izbora", rekao je Netanjahu i još jednom odbacio optužbe da je Izrael počinio i čini genocid u Gazi.

Posle izlaska mnogih delegata, Netanjahu je poručio: „Ako postoje još neke moralne kukavice koje nisu napustili salu, molim ih da to sada učini.“

BBC na srpskom navodi da je u sali ostala srpska delegacija, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Nekoliko sati ranije, u snimljenoj poruci, palestinski predsednik Mahmud Abas je rekao UN da izraelska politika, posebno nelegalno širenje jevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, ugrožava „život i postojanje palestinskog naroda na njihovoj domovini“.

Rekao je i da to ugrožava rešenje o dve države, što je međunarodno podržana formula za mir Izraela i Palestinaca.

Abas je rekao da su Palestinci izloženi „ubijanju, uništavanju, izgladnjivanju i pokušajima raseljavanja, kao i genocidnom ratu“ izraelske vojske u Pojasu Gaze.

Palestinski lider se obratio godišnjem skupu putem video-linka jer mu je odbijena američka viza za ulazak u zemlju.

1/6 Vidi galeriju Govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Generalnoj skupštini UN u Njujorku Foto: LEV RADIN/EPA

Netanjahu, za kojim je Međunarodni krivični sud izdao poternicu po optužbama za ratne zločine, pokrenuo je oštre napade na nacije i lidere koji su ga kritikovali.

„Oni optužuju Izrael, mali Izrael, za kolonijalizam - neki kolonijalizam.

„A ko nas optužuje? Među njima su ljudi u Velikoj Britaniji i Francuskoj. Za ime Boga, oni su izmislili taj termin“, rekao je.

Zatim je nazvao turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana „tiraninom“, optužujući ga da podržava palestinsku oružanu grupu Hamas.

Erdogan je 22. septembra u UN rekao da nepravde sa kojima se suočavaju ljudi u Pojasu Gaze i u Zapadnoj obali „duboko vređaju savest čovečanstva“.

Netanjahuovi komentari izazvali su oštru reakciju direktora za komunikacije turskog predsedništva Burhanetina Durana.

On je kritikovao izraelskog premijera da je govornicu Generalne skupštine UN iskoristio za iznošenje „neosnovanih optužbi“ protiv Turske i Erdogana i da nije kompatibilno sa „idealima mira, prava i dijaloga“ UN.

Izraelski premijer je kritikovao i levičarskog gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, koji je ranije poručivao da će uhapsiti Netanjahua, ali je potom rekao da nema ovlašćenja za to.

„Od kada je on (Mamdani) izabran za gradonačelnika ovog grada, mnogi Jevreji se više ne osećaju bezbedno u Njujorku“, rekao je izraelski premijer.

1/9 Vidi galeriju Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika Njujorka Foto: SARAH YENESEL/EPA

Iz Mamdanijevog kabioneta potom je saopšteno da je Netanjahu „koristio govor da ponavlja neosnovane laži koje su imale za cilj da 'speru krivicu' za njegov genocid nad Palestincima".

Netanjahu je zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trampu na njegovom „smelom vođstvu“, misleći na vazdušne napade koje su SAD i Izrael zajednički pokrenuli na Iran u februaru.

„Izrael i Amerika su delovali zajedno ne samo da bi zaštitili sebe, već i da bi spasili civilizaciju“, rekao je.

Miris predizborne kampanje

Veći deo Netanjahuovog govora bio je usmeren ka slušaocima koje najviše treba da ubedi: Izraelcima dok se suočava sa ključnim izborima sledećeg meseca i Amerikancima dok se Izrael suočava sa rastućom izolacijom i pukotinama u podršci u inostranstvu.

Na prvim izborima od napada palestinskih ekstremista na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, što je izazvalo dvogodišnji brutalni rat sa Hamasom, bledi Netanjahuova nekada nedodirljiva slika o toma da je on „Gospodin Bezbednost“.

Neki politički protivnici kažu da da je Netanjahu nepodoban da ostane premijer osle izveštaja izraelskih medija, da nije poslušao upozorenja o potencijalnom napadu Hamasa.

Netanjahu je te izveštaje odlučno demantovao.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Njegov karakterističan prkos za podijumom UN biće ponovljen u kampanji u kojoj njegova versko-desničarska koalicija zaostaje u anketama.

Britanski medijski servis navodi da se čini da je Netanjahu unapred isplanirao komentare o „moralnim kukavicama“ dok se suočavao sa masovnim napuštanjem skupa.

Navodi se da će verovatno to biti iskorišćeno dok ponovo pokušava da ulepša sliku jedinog izraelskog političara koji zaista može da se suprotstavi rastućem broju globalnih kritičara Izraela.

U njegovom govoru je bilo i poruka namenjenih američkoj publici, između ostalog o zajedničkim američko-izraelskim napade na Iran i njegove pohvale Trampu.

Netanjahu, koji je rođen u Izraelu, ali je ključne godine odrastanja proveo u Pensilvaniji, uvek se trudio da se predstavi kao neko ko ima retku sposobnost da predstavi slučaj Izraela u SAD.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp najavio preuzimanje Pojasa Gaze na konferenciji za medije s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom Foto: AP Evan Vucci

Uprkos kontinuiranoj isporuci oružja iz Vašingtona, on se suočava sa sve većim otporima i sumnjama prema Izraelu u SAD.

Ankete ukazuju na pad podrške Izraelu među prostalicama Demokratske partije i raskol u istorijski visokim nivoima podrške među republikancima, što se proširilo na Trampovu tvrdokornu bazu MAGA (ključna Trampova politika zvana Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom).

Protest ispred sedišta UN, privedena oskarovka Suzan Sarandon

Dok je Netanjahu govorio, u Njujorku je održan protest u kojem su učestvovali i neki poznati, među kojima oskarovka Suzan Sarandon i Hana Ajnbinder, dobitnica Emija, glumica iz serije „Haks“.

Privedeno je nekoliko ljudi, među kojima i navedene glumice i neki istaknuti članovi Demokratske partije.

Portparol njujorške policije rekao je da su policajci reagovali na izveštaje o „neprijavljenim demonstracijama“ gde su učesnici blokirali raskrsnicu.

1/3 Vidi galeriju Glumica Suzan Sarandon privedena na demonstracijama tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Generalnoj skupštini UN Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izraelska vojska pokrenula je kopnenu ofanzivu u Pojasu Gaze posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoca.

Tokom izraelske vojne kampanje, više od 73.920 ljudi je ubijeno u Gazi, prema podacima Ministarstva zdravlja kojim upravlja Hamas.

Prošle godine, vodeće svetsko udruženje stručnjaka za genocid saopštilo je da je zaključilo je da je Izrael počinio genocid u Gazi.

Rezolucija koju je usvojilo Međunarodno udruženje stručnjaka za genocid (IAGS) navodi da ponašanje Izraela ispunjava pravnu definiciju kako je navedeno u Konvenciji UN o genocidu.

Izrael odlučno negira da je počinio genocid i tvrdi da su vojne akcije bile opravdane kao sredstvo samoodbrane.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Izrael i SAD su 28. februara ove godine počeli masovne vazdušne napade na Iran, sumnjajući da tajno pravi nuklearno oružje, što Teheran negira.

Iran je uzvratio izvođenjem raketnih i bespilotnih napada na Izrael i susedne države Persijskog zaliva u kojima su američke vojne baze.

Tokom 12-dnevnog rata Izraela i Irana juna 2025, američki bombarderi bacili su snažne bombe na nuklearna postrojenja u iranskim planinama, a Tramp je potom tvrdio da su sva uništena ili značajno oštećena i da Iran decenijama neće moći da napravi nuklearnu bombu.