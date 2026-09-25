PET ŽENA PISALO PAPI: Traže od Lava XIV da ubrza proces protiv slovenačkog sveštenika optuženog za zlostavljanje! Prenosimo vam PISMO U CELOSTI (FOTO)
- Navode da o procesu saznaju samo iz medija i da njihova advokatica nije dobijala odgovore od Dikasterijuma za nauk vere.
- Poručuju da ih ćutanje dodatno povređuje i traže pravično suđenje, bez zaborava i bez sumnje u ishod.
Pet žena koje optužuju slovenačkog sveštenika Marka Ivana Rupnika za zlostavljanje uputile su otvoreno pismo papi Lavu XIV, u kojem ukazuju na ćutanje koje prati kanonski postupak protiv bivšeg jezuitе i zahtevaju jasnoću, transparentnost, ubrzanje procesa i nezavisnost sudija. Pismo je datirano 23. septembra u Rimu, a objavila ga je advokat Laura Sgro. U celosti ga je objavio italijanski list "La Nuova Bussola Quotidiana".
Potpisnice su Gloria Branciani, Mirjam Kovač, sestra Samuelle, Vida Bernard i peta žena koja koristi pseudonim Pia, iz straha od moguće odmazde.
One navode da su za početak postupka protiv Rupnika saznale tek iz medija, dok njihov advokat, kako tvrde, uprkos brojnim pokušajima da dobije informacije od Dikasterijuma za nauk vere, "nikada nije dobila odgovor".
"Novo i bolno nasilje ćutanja"
Pet žena navodi da doživljavaju ćutanje oko postupka kao nastavak patnje koju su, prema njihovim tvrdnjama, već pretrpele.
- Ova zaglušujuća i dugotrajna tišina za nas, žrtve, predstavlja dodatno i kontinuirano nasilje - navode one.
Govore o "seksualnom, fizičkom, psihološkom i duhovnom" zlostavljanju, uz ocenu da je svemu tome sada dodato "novo i bolno nasilje ćutanja i napuštanja od strane pravosudnog sistema".
One takođe tvrde da su javno diskreditovane i nazivane "prostitutkama" i "lažljivicama", kao i da su optuživane da su dobile novac kako bi optužile Rupnika i da su se obogatile na račun ovog slučaja.
Prema njihovim rečima, način na koji se slučaj vodi mogao bi da obeshrabri druge osobe koje razmišljaju da prijave zlostavljanje crkvenim vlastima.
- Poruka koja je ostala nakon naših prijava upravo je ova - beskorisno je prijavljivati zlostavljanje crkvenim vlastima, jer se ionako ništa ne događa, niko neće odgovarati i žrtve nikada neće dobiti pravdu - napisale su.
Franja je 2023. naredio ponovno otvaranje slučaja
Optužbe protiv Rupnika postale su javne krajem 2022. godine. Nekoliko žena, među kojima su bile i bivše redovnice Zajednice Lojole, optužilo ga je za seksualno, duhovno i psihološko zlostavljanje.
U oktobru 2023. godine, nakon što je Papinska komisija za zaštitu maloletnika obavestila tadašnjeg papu Franju da postoje "ozbiljni problemi" u načinu na koji je slučaj vođen i da nije bilo dovoljno bliskosti sa žrtvama, Franja je zatražio od Dikasterijuma za nauk vere da ponovo razmotri predmet.
Franja je takođe odlučio da ukine zastarelost kako bi suđenje moglo da bude održano, što je Sveta Stolica zvanično saopštila 27. oktobra 2023. godine.
Postupak je dobio novu fazu u oktobru 2025. godine, kada je imenovano pet sudija koji će odlučivati u slučaju. Dikasterijum je tada objasnio da su u tribunal izabrane osobe koje nisu deo samog Dikasterijuma niti obavljaju funkcije u drugim dikasterijumima Rimske kurije, kako bi se dodatno obezbedila "autonomija i nezavisnost" suda.
Rupnik u ovom postupku nije proglašen krivim i ima pravo na pretpostavku nevinosti sve dok tribunal ne donese odluku.
Žene tvrde da ih niko nije kontaktirao
Glavni prigovor pet žena sada se odnosi upravo na način na koji se postupak vodi.
Prema njihovom pismu, one o postupku znaju samo ono što pročitaju u medijima. Navode da je advokat Sgro u više navrata tražila informacije od Dikasterijuma za nauk vere, ali da nikada nije dobila odgovor.
Rojters je takođe objavio da pet žena tvrdi da nisu dobile priliku da svedoče u aktuelnom postupku. Nedostatak informacija postao je posebno značajan tokom leta, kada su se pojavili navodi da je Rupnik navodno oslobođen optužbi.
Direktor Pres službe Svete Stolice, Mateo Bruni odbacio je te navode 22. jula, ocenivši da su informacije o navodnoj sudskoj odluci "apsolutno neosnovane".
Bruni je potvrdio da je postupak i dalje u toku i da tribunal razmatra dokumentaciju iz uključenih biskupija, od jezuita, zainteresovanih strana, kao i informacije objavljene u medijima.
Vatikan brani tajnost postupka
Sveta Stolica potom je izričito branila poverljivost postupka. Bruni je objasnio da se tokom sudskog procesa informacije o postupku koji je u toku ne mogu objavljivati, kako bi se zaštitio sam proces i izbegla šteta po osobe koje su u njega uključene.
Portparol je dodao da će, ukoliko tribunal smatra da su mu potrebne dodatne informacije, samo sudsko veće zatražiti takvu dokumentaciju.
On je takođe potvrdio da je reč o krivičnom kanonskom postupku sudske prirode, koji se vodi uprkos eventualnoj zastarelosti dela, i da tribunal mora da utvrdi Rupnikovu krivicu ili nevinost u skladu sa kanonskim pravom.
Objašnjenje Svete Stolice razlikuje se od stava pet žena. Dok Vatikan smatra da poverljivost štiti integritet postupka, one tvrde da ih nivo ćutanja ostavlja bez informacija o procesu u kojem njihove prijave imaju centralno mesto.
"Suđenje koje se vodi u zaboravu nikome ne daje garancije"
Pet žena sada dovodi u pitanje posledice koje takva poverljivost ima po osobe koje su podnele prijave.
- Suđenje koje se vodi u zaboravu ne daje nikakve garancije, ni optuženom ni žrtvama - navode one, dodajući da je takva situacija nespojiva sa "samim pojmovima prava, istine, pravde, jednakosti i milosrđa".
Potpisnice poručuju da nemaju nameru da "budu prepuštene zaboravu" niti da odustanu od potrage za pravdom i traže da budu smatrane "resursom, a ne preprekom" u utvrđivanju činjenica.
Njihov završni zahtev upućen je direktno papi Lavu XIV. One traže da se obezbede "kontradiktorni postupak između strana, jasnoća, transparentnost, brzina, nepristrasnost i nezavisnost sudija", kako bi i suđenje i njegov ishod, "kakav god bio", bili lišeni bilo kakve sumnje.
Papa Lav XIV govorio je o slučaju u novembru 2025. godine, ubrzo nakon imenovanja tribunala. Tada je podsetio da se pretpostavka nevinosti do dokazivanja krivice primenjuje i u Crkvi i izrazio nadu da će postupak doneti "jasnoću i pravdu za sve uključene".
Pet žena svoje obraćanje papi završavaju rečenicom:
- Potrebna nam je istina, Sveti Oče, ali baš kao i nama, istina je veoma potrebna i Crkvi.
"Rim, 23. septembar 2026.
Sveti Oče,
Mi smo pet žrtava oca Marka Ivana Rupnika: Gloria Branciani, Mirjam Kovač, sestra Samuelle, Vida Bernard i Pia, koja je, iz opravdanog straha od odmazde, odlučila da koristi izmišljeno ime.
Odlučile smo da Vam se obratimo povodom Vašeg putovanja u Francusku, a posebno Vaše posete Lurdu, gde ćete se sastati sa žrtvama zlostavljanja poput nas. To je mesto na kojem mozaici oca Rupnika više neće biti vidljivi na fasadi bazilike, nakon odluke biskupa Tarba i Lurda Žan-Marka Mikasa da budu trajno prekriveni.
To je veoma snažan i hrabar potez koji smo veoma cenile, posebno zato što prema nama nikada nije postojala atmosfera solidarnosti. Naprotiv, uvek smo nailazile na veliko protivljenje i neprijateljstvo.
Mi samo iz medija znamo da je postupak protiv oca Rupnika počeo, jer naša advokatica Laura Sgro, uprkos tome što je više puta i na različite načine kontaktirala Dikasterijum za nauk vere kako bi dobila makar malo jasnoće, u interesu i poštujući prava svih, u vezi sa postupkom u kojem učestvujemo kao žrtve, nikada nije dobila odgovor.
Ovu zaglušujuću i dugotrajnu tišinu mi, žrtve, doživljavamo kao dodatno i trajno nasilje, koje se poput kamena nadovezuje na nasilje koje smo već pretrpele.
Seksualno, fizičko, psihološko i duhovno nasilje; nasilje koje je ostavilo dugotrajne posledice na našu dušu, a kojem je sada dodato ovo novo i bolno nasilje ćutanja i napuštanja od strane pravosudnog sistema.
Optuživane smo - odnosno klevetane - da smo prostitutke, lažljivice, da smo dobile novac kako bismo optužile oca Rupnika i da smo se obogatile na račun ove užasne priče.
Zlostavljane i ponižavane, i dalje trpimo nasilje usred grobne tišine i ravnodušnosti onih koji su pozvani da odlučuju o našim životima. Nažalost, upravo nasilje koje i dalje javno trpimo obeshrabruje one koji su, poput nas, pretrpeli isto i možda razmišljaju da prijave zlostavljanje.
Nevoljno smo od pozitivnog primera postale negativan primer.
Jer poruka koja je ostala nakon naših prijava upravo je ova: beskorisno je prijavljivati zlostavljanje crkvenim vlastima, jer se ionako ništa ne događa, niko neće odgovarati i žrtve nikada neće dobiti pravdu.
Jer mi smo, Sveti Oče, izgubile svaki trag pravde, a suđenje koje se vodi u zaboravu ne pruža nikakve garancije, ni optuženom ni žrtvama, i nespojivo je sa samim pojmovima prava, istine, pravde, jednakosti i milosrđa koje Vi, Sveti Oče, uvek imate na umu.
Nemamo nameru da se predamo zaboravu niti da odustanemo od pravde sve dok se ne prizna težina onoga što se dogodilo i dok odgovorna osoba ne bude kažnjena.
Na ovom teškom putu ka istini želimo da budemo smatrane resursom, a ne preprekom.
Stavljamo se u Vaše ruke i verujemo Vam, Sveti Oče, kao vrhovnom pastiru Crkve, da ćete iskoristiti svoju vrhovnu vlast da presudite i pružite milost i da saslušate naš zahtev, koji je zahtev svake žrtve zlostavljanja koja želi da se istina utvrdi kroz pravično suđenje.
Tražimo da se uvek garantuju kontradiktorni postupak između strana, jasnoća, transparentnost, brzina, nepristrasnost i nezavisnost sudija, kako bi suđenje i njegov ishod - kakav god bio - bili bez ikakvih nedoumica.
Potrebna nam je istina, Sveti Oče, ali baš kao i nama, istina je veoma potrebna i Crkvi."
Gloria Branciani
Mirjam Kovač
Sestra Samuelle
Vida Bernard
Pia
(Kurir.rs/Infovaticana.com)