"Rim, 23. septembar 2026.

Sveti Oče,

Mi smo pet žrtava oca Marka Ivana Rupnika: Gloria Branciani, Mirjam Kovač, sestra Samuelle, Vida Bernard i Pia, koja je, iz opravdanog straha od odmazde, odlučila da koristi izmišljeno ime.

Odlučile smo da Vam se obratimo povodom Vašeg putovanja u Francusku, a posebno Vaše posete Lurdu, gde ćete se sastati sa žrtvama zlostavljanja poput nas. To je mesto na kojem mozaici oca Rupnika više neće biti vidljivi na fasadi bazilike, nakon odluke biskupa Tarba i Lurda Žan-Marka Mikasa da budu trajno prekriveni.

To je veoma snažan i hrabar potez koji smo veoma cenile, posebno zato što prema nama nikada nije postojala atmosfera solidarnosti. Naprotiv, uvek smo nailazile na veliko protivljenje i neprijateljstvo.

Mi samo iz medija znamo da je postupak protiv oca Rupnika počeo, jer naša advokatica Laura Sgro, uprkos tome što je više puta i na različite načine kontaktirala Dikasterijum za nauk vere kako bi dobila makar malo jasnoće, u interesu i poštujući prava svih, u vezi sa postupkom u kojem učestvujemo kao žrtve, nikada nije dobila odgovor.

Ovu zaglušujuću i dugotrajnu tišinu mi, žrtve, doživljavamo kao dodatno i trajno nasilje, koje se poput kamena nadovezuje na nasilje koje smo već pretrpele.

Seksualno, fizičko, psihološko i duhovno nasilje; nasilje koje je ostavilo dugotrajne posledice na našu dušu, a kojem je sada dodato ovo novo i bolno nasilje ćutanja i napuštanja od strane pravosudnog sistema.

Optuživane smo - odnosno klevetane - da smo prostitutke, lažljivice, da smo dobile novac kako bismo optužile oca Rupnika i da smo se obogatile na račun ove užasne priče.

Zlostavljane i ponižavane, i dalje trpimo nasilje usred grobne tišine i ravnodušnosti onih koji su pozvani da odlučuju o našim životima. Nažalost, upravo nasilje koje i dalje javno trpimo obeshrabruje one koji su, poput nas, pretrpeli isto i možda razmišljaju da prijave zlostavljanje.

Nevoljno smo od pozitivnog primera postale negativan primer.

Jer poruka koja je ostala nakon naših prijava upravo je ova: beskorisno je prijavljivati zlostavljanje crkvenim vlastima, jer se ionako ništa ne događa, niko neće odgovarati i žrtve nikada neće dobiti pravdu.

Jer mi smo, Sveti Oče, izgubile svaki trag pravde, a suđenje koje se vodi u zaboravu ne pruža nikakve garancije, ni optuženom ni žrtvama, i nespojivo je sa samim pojmovima prava, istine, pravde, jednakosti i milosrđa koje Vi, Sveti Oče, uvek imate na umu.

Nemamo nameru da se predamo zaboravu niti da odustanemo od pravde sve dok se ne prizna težina onoga što se dogodilo i dok odgovorna osoba ne bude kažnjena.

Na ovom teškom putu ka istini želimo da budemo smatrane resursom, a ne preprekom.

Stavljamo se u Vaše ruke i verujemo Vam, Sveti Oče, kao vrhovnom pastiru Crkve, da ćete iskoristiti svoju vrhovnu vlast da presudite i pružite milost i da saslušate naš zahtev, koji je zahtev svake žrtve zlostavljanja koja želi da se istina utvrdi kroz pravično suđenje.

Tražimo da se uvek garantuju kontradiktorni postupak između strana, jasnoća, transparentnost, brzina, nepristrasnost i nezavisnost sudija, kako bi suđenje i njegov ishod - kakav god bio - bili bez ikakvih nedoumica.

Potrebna nam je istina, Sveti Oče, ali baš kao i nama, istina je veoma potrebna i Crkvi."

Gloria Branciani

Mirjam Kovač

Sestra Samuelle

Vida Bernard

Pia