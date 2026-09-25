Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp doneo je "konačnu odluku" da Ukrajini dodeli licence za proizvodnju raketa za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot.

Kijev post navodi da je danas kazao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Navodi se da je, odgovarajući na pitanje u zajedničkom Votsap četu sa novinarima, uključujući i kijevski medij, Zelenski rekao da ga je Tramp obavestio o odluci tokom njihovog sastanka u utorak u Njujorku, na marginama Generalne skupštine UN na kojom se među prvima obratio predsednik SAD.

Zelenski je preneo šta mu je Tramp poručio.

- Da, doneo sam konačnu odluku. Ukrajina će dobiti licence za proizvodnju raketa Patriot - glasile su Trampove reči Zelenskom.

PAC-2 ili PAC-3?

Predsednik Ukrajine nije precizirao da li se odluka odnosi na projektile presretače PAC-2 ili PAC-3.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Rakete PAC-2 se proizvode u SAD i pod licencom u Nemačkoj, a deo njih su namenjene za isporuku Ukrajini od 2027, dok se napredniji PAC-3 proizvode samo u SAD i Japanu.

Zvaničnik Stejt departmenta je u sredu rekao za Dojče vele da se razgovori o licenci nastavljaju i da konačna odluka još nije doneta.

Tokom sastanka sa Zelenskim na marginama samita NATO u Ankari 8. jula, Tramp je kazao da će SAD ovlastiti Ukrajinu da proizvodi PVO sisteme Patriot.

- Daćemo im dozvolu da prave Patriote. Pokazaćemo im kako da to urade. Mislim da ih mogu proizvesti prilično brzo - rekao je tada Tramp.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Međutim, Tramp je kasnije povukao te reči i na sastanku kabineta 31. jula kazao da SAD nisu pristale da predaju tehnologiju Kijevu i da se razgovori nastavljaju.

Tramp je tvrdio da Vašington mora da bude oprezan prilikom deljenja osetljive vojne tehnologije jer bi je primaoci na kraju mogli koristiti protiv SAD.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Jedina zaštita od ruskih balističkih raketa

Ukrajina je tražila dozvolu za domaću proizvodnju projektila presretača Patriot, jer ovaj PVO sistem, čije su zalihe projektila ograničene i u Ukrajini i inostranstvu, ostaje jedan od retkih sposobnih da obore ruske balističke rakete.

Nestašice raketa Patriot u julu su omogućile da skoro tri od četiri balističke rakete koje Rusija ispali pogode cilj.

Zelenski je od tada najavio nove pakete i isporuke Patriota, rekavši da je Ukrajina povećala stopu presretanja balističkih raketa na 60 odsto tokom poslednjeg ruskog napada u noći između srede i četvrtka, bez preciziranja kako je postigla to poboljšanje.