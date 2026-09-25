NAPADNUTA SAUDIJSKA ARABIJA! Ispaljeno šest balističkih raketa! Turska i Pakistan spremni da vojno intervenišu?! (FOTO/VIDEO)
- Napadi su doveli do skoka cene nafte za oko tri odsto.
- Meta su, prema Rijadu, bili Taif i Janbu, dok Huti tvrde da su gađali Rijad i objekte Aramka u Janbuu.
Saudijska Arabija saopštila je da je presrela šest balističkih raketa koje su ispalili jemenski Huti, dok su najnoviji napadi doveli do skoka cena nafte na najviši nivo u poslednjih nedelju dana zbog strahovanja od novih poremećaja u snabdevanju.
Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenusaopštila je da su rakete bile usmerene prema Taifu na zapadu zemlje i području Janbua na obali Crvenog mora.
Huti, međutim, tvrde da su njihovi napadi bili usmereni na "osetljivu metu" u prestonici Rijadu, kao i na objekte saudijske naftne kompanije Aramko u Janbuu.
Cene nafte porasle su oko tri odsto, mada je trgovanje bilo nestabilno, a deo dobitaka je kasnije izgubljen nakon izveštaja da su SAD i Iran razgovarali o mogućnosti ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.
Napadi predstavljaju novu pretnju sposobnosti Saudijske Arabije da izvozi naftu preko Crvenog mora, u trenutku kada je saobraćaj kroz Ormuski moreuz već ozbiljno poremećen. Istovremeno, saudijski naftovod koji povezuje istočni i zapadni deo zemlje tek počinje da obnavlja rad nakon napada dronovima ranije ovog meseca.
Za sada nije poznato da li je u napadima na Taif ili Janbu bilo žrtava ili materijalne štete. Janbu je posebno važan jer predstavlja glavnu alternativnu rutu za izvoz saudijske nafte u slučaju problema u Ormuskom moreuzu.
Huti su pre skoro dve nedelje u munjevitoj ofanzivi zauzeli čitavu zapadnu obalu Jemena i stigli do obala strateškog moreuza Bab el-Mandeb, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu.
Međunarodno priznata jemenska vlada pozvala je u četvrtak svetske lidere da pomognu u borbi protiv Huta, upozoravajući da njihovo prisustvo uz jedan od najprometnijih svetskih plovnih puteva predstavlja međunarodni ekonomski rizik.
Huti tvrde da se njihova pomorska blokada odnosi samo na saudijske brodove i da komercijalnom pomorskom saobraćaju na Crvenom moru ne preti opasnost. Istovremeno su upozorili druge zemlje da se ne mešaju u sukob.
Potpredsednik međunarodno priznate jemenske vlade Abdulah Abdulkader al-Alimi-Bauzer pozvao je, međutim, svetske lidere da ne veruju tim uveravanjima.
- Korišćenje bezbednosti plovidbe kao sredstva ucene ne ugrožava samo Jemen. Time je talac čitava svetska ekonomija - rekao je on na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
On je poručio da je zaštita moreuza odgovornost svih ekonomija koje zavise od sigurnih lanaca snabdevanja, energetske bezbednosti i slobode plovidbe, pozivajući međunarodnu zajednicu da spreči da oružje i tehnologija dospeju u ruke Huta.
Snage jemenske vlade, koje podržava Rijad, prethodno su odbile noćne napade Huta na ključni put snabdevanja prema Taizu, trećem najvećem gradu u Jemenu, koji vodi od južne luke Aden, sedišta međunarodno priznate administracije.
Huti već neko vreme pojačavaju pritisak duž strmog planinskog prolaza poznatog kao Hedžat al-Abd, ključne saobraćajnice za vladine snage i jedinog puta kojim roba i stanovnici mogu da stignu do Taiza i dalje putuju u inostranstvo.
Zauzimanje delova tog puta moglo bi Hutima da omogući da dodatno stegnu obruč oko grada i nanesu novi udarac vladi, koja se od gubitka zapadne obale teško vraća u ofanzivu.
Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u petak da će Saudijska Arabija, Turska i Pakistan održati hitan sastanak načelnika generalštabova kako bi razgovarali o načinima podrške u odbijanju napada Huta, u okviru njihovog zajedničkog odbrambenog sporazuma. Prema tom sporazumu, napad na jednu od tri zemlje tretira se kao napad na sve tri.
Pakistanski zvaničnici navodno su veoma zabrinuti zbog mogućnosti da njihova zemlja bude uvučena u rat koji se već dugo širi Bliskim istokom.
(Kurir.rs/The Guardian/Preneo: V.M.)