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Saudijska Arabija saopštila je da je presrela šest balističkih raketa koje su ispalili jemenski Huti, dok su najnoviji napadi doveli do skoka cena nafte na najviši nivo u poslednjih nedelju dana zbog strahovanja od novih poremećaja u snabdevanju.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenusaopštila je da su rakete bile usmerene prema Taifu na zapadu zemlje i području Janbua na obali Crvenog mora.

Huti, međutim, tvrde da su njihovi napadi bili usmereni na "osetljivu metu" u prestonici Rijadu, kao i na objekte saudijske naftne kompanije Aramko u Janbuu.

Cene nafte porasle su oko tri odsto, mada je trgovanje bilo nestabilno, a deo dobitaka je kasnije izgubljen nakon izveštaja da su SAD i Iran razgovarali o mogućnosti ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Napadi predstavljaju novu pretnju sposobnosti Saudijske Arabije da izvozi naftu preko Crvenog mora, u trenutku kada je saobraćaj kroz Ormuski moreuz već ozbiljno poremećen. Istovremeno, saudijski naftovod koji povezuje istočni i zapadni deo zemlje tek počinje da obnavlja rad nakon napada dronovima ranije ovog meseca.

Za sada nije poznato da li je u napadima na Taif ili Janbu bilo žrtava ili materijalne štete. Janbu je posebno važan jer predstavlja glavnu alternativnu rutu za izvoz saudijske nafte u slučaju problema u Ormuskom moreuzu.

Huti su pre skoro dve nedelje u munjevitoj ofanzivi zauzeli čitavu zapadnu obalu Jemena i stigli do obala strateškog moreuza Bab el-Mandeb, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

Međunarodno priznata jemenska vlada pozvala je u četvrtak svetske lidere da pomognu u borbi protiv Huta, upozoravajući da njihovo prisustvo uz jedan od najprometnijih svetskih plovnih puteva predstavlja međunarodni ekonomski rizik.

Huti tvrde da se njihova pomorska blokada odnosi samo na saudijske brodove i da komercijalnom pomorskom saobraćaju na Crvenom moru ne preti opasnost. Istovremeno su upozorili druge zemlje da se ne mešaju u sukob.

Potpredsednik međunarodno priznate jemenske vlade Abdulah Abdulkader al-Alimi-Bauzer pozvao je, međutim, svetske lidere da ne veruju tim uveravanjima.

Naftovod Istok-Zapad Foto: Shutterstock

- Korišćenje bezbednosti plovidbe kao sredstva ucene ne ugrožava samo Jemen. Time je talac čitava svetska ekonomija - rekao je on na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

On je poručio da je zaštita moreuza odgovornost svih ekonomija koje zavise od sigurnih lanaca snabdevanja, energetske bezbednosti i slobode plovidbe, pozivajući međunarodnu zajednicu da spreči da oružje i tehnologija dospeju u ruke Huta.

Snage jemenske vlade, koje podržava Rijad, prethodno su odbile noćne napade Huta na ključni put snabdevanja prema Taizu, trećem najvećem gradu u Jemenu, koji vodi od južne luke Aden, sedišta međunarodno priznate administracije.

Ofanziva Huta na jugozapadu Jemena Foto: Liveuamap

Huti već neko vreme pojačavaju pritisak duž strmog planinskog prolaza poznatog kao Hedžat al-Abd, ključne saobraćajnice za vladine snage i jedinog puta kojim roba i stanovnici mogu da stignu do Taiza i dalje putuju u inostranstvo.

Zauzimanje delova tog puta moglo bi Hutima da omogući da dodatno stegnu obruč oko grada i nanesu novi udarac vladi, koja se od gubitka zapadne obale teško vraća u ofanzivu.

1/4 Vidi galeriju U Meki potpisan bezbednosni pakt Saudijske Arabije, Pakistana i Turske, potpise stavili princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, premijer Šehbaz Šarif i predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u petak da će Saudijska Arabija, Turska i Pakistan održati hitan sastanak načelnika generalštabova kako bi razgovarali o načinima podrške u odbijanju napada Huta, u okviru njihovog zajedničkog odbrambenog sporazuma. Prema tom sporazumu, napad na jednu od tri zemlje tretira se kao napad na sve tri.