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U ruskom noćnom napadu na Kijevpoginuo je 14-godišnji dečak, dok je najmanje 20 ljudi povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti.

Ruske snage izvele su tokom noći i u jutarnjim satima 25. septembra napad dronovima i raketama na ukrajinsku prestonicu. U različitim delovima Kijeva izbili su požari, dok su oštećene stambene i poslovne zgrade.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličkosaopštio je da je jedna osoba povređena u napadu u Solomjanskom okrugu. Time je broj ljudi hospitalizovanih nakon ruskih napada tokom noći i jutra porastao na osam.

Kijevska gradska vojna uprava saopštila je da je do 10:50 časova po lokalnom vremenu bilo najmanje 14 povređenih, među kojima i devetogodišnji dečak. Kasnije je Kličko objavio da je broj povređenih porastao na 20.

U Podiljskom okrugu poslovna zgrada oštećena je nakon što ju je pogodio ruski dron, dok je u Solomjanskom okrugu jedna zgrada oštećena od ostataka oborenog drona.

Oko 9:30 sati po lokalnom vremenu u Kijevu je ponovo oglašena vazdušna uzbuna, nakon čega se čula eksplozija. Kličko je tada saopštio da je ruski dron pogodio petospratnu nestambenu zgradu u Ševčenkivskom okrugu. Prema njegovim rečima, bilo je žrtava, ali u tom trenutku nije bilo poznato koliko je ljudi povređeno niti kakvo je njihovo stanje.

Napad je usledio samo dan nakon što su ruske balističke rakete pogodile Kijev. U napadu 24. septembra poginule su dve osobe, a još osam je povređeno. Oštećeni su, između ostalog, porodilište i stambene zgrade.

Prema ukrajinskom Ratnom vazduhoplovstvu, Rusija je tokom noći lansirala ukupno 282 jurišna drona različitih tipova, uključujući i mlazne dronove. Pored toga, ispaljene su protivbrodske rakete "Cirkon", kao i balističke rakete "Iskander-M", S-400 i severnokorejske KN-23.

1/8 Vidi galeriju U napadu na Kijev pogođena stambena zgrada, poginuo dečak (14) Foto: Telegram printscreen

Napadi na Kijev poslednjih dana intenzivirani su, a ukrajinske vlasti upozoravaju na sve veće opterećenje sistema protivvazdušne odbrane.

Kijev se već suočio sa nizom masovnih ruskih napada tokom septembra, pri čemu su dronovi i rakete gađali različite delove grada i okolinu.