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Trenutak snažne eksplozije koja je u petak ujutru pogodila zgradu u ulici Lisikratus u Atini zabeležila je sigurnosna kamera u sali obližnjeg hotela. Ubrzo nakon eksplozije, objekat se urušio.

Na snimku koji je objavio portal Protothema.gr vidi se trenutak eksplozije, praćen snažnim praskom. Gosti hotela tada su doručkovali, a nešto posle 7.30 časova usledila je eksplozija koja je izazvala paniku. Stakla na prozorima sale popucala su, dok su prestravljeni gosti potrčali ka recepciji.

Vlasnica hotela izjavila je da su turisti u prvom trenutku pomislili da je reč o bombi. Jedan par je čak napustio svoju sobu, strahujući od nove eksplozije.

Snažan prasak uzdrmao deo centra Atine

Razmere razaranja vidljive su i na drugim snimcima sa mesta događaja. Oštećeni su okolni objekti, prodavnice i kuće, dok je udarni talas polomio prozore na susednim zgradama i oštetio nekoliko parkiranih automobila.

Stanovnici i prolaznici opisali su eksploziju kao izuzetno snažnu, navodeći da je snažan prasak uzdrmao čitav ovaj deo centra Atine.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija u zgradi u centru Atine 25. septembar 2026. Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

Sumnja se na curenje prirodnog gasa

Na mestu eksplozije intervenisale su velike vatrogasne snage, dok se istovremeno nastavlja pretraga ruševina urušene zgrade, koja je korišćena za kratkoročni najam.

Prema prvim procenama, jedan od mogućih uzroka eksplozije jeste curenje prirodnog gasa. Ipak, tačan uzrok još nije potvrđen, a istragu vode nadležne službe za istraživanje požara u Atini.

Da prve indicije ukazuju na mogući kvar ili curenje prirodnog gasa tokom noći potvrdio je i zamenik gradonačelnika Atine zadužen za izgradnju, Paris Harlavtis, u izjavi za grčku državnu televiziju ERT.

Dve žene spašene iz susedne zgrade, jedna povređena