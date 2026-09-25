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Trogodišnji dečak Noa Vuds izašao je iz prostora za igru "kroz rupu u ogradi", pre nego što je pronađen mrtav u jezeru nakon velike potrage, saopšteno je danas povodom istrage o njegovoj smrti.

Noa se prošlog utorka, nakon posete igralištu u selu Brentam u Safolku, odvojio od člana porodice, rečeno je na saslušanju u Ipsviču.

Oko 1.300 građana uključilo se u potragu za dečakom. Policija je ranije saopštila da Noa nije govorio, da je delimično gluv i da je bio u procesu procene zbog mogućeg autizma.

Ronioci policije pronašli su njegovo telo narednog dana u jezeru poznatom meštanima kao Dikoj Pond. Policija je saopštila da se njegova smrt ne tretira kao sumnjiva.

1/5 Vidi galeriju Nastradali trogodišnji dečak Noa Vuds Foto: Suffolk Police

Humanitarna akcija koju je pokrenula organizacija "Good Dads Club", zajednica očeva iz Kolčestera u Eseksu, do sada je prikupila oko 113.000 funti (131.510 evra), a donacije je uplatilo više od 6.500 ljudi.

Cilj akcije je da se Nojinoj porodici pomogne u pokrivanju troškova u ovom "potresnom trenutku" i omogući roditeljima da uzmu slobodno vreme sa posla kako bi tugovali bez dodatnog finansijskog pritiska. Nojin otac, Rajs Vuds, oprostio se od sina prošle nedelje.

Noa Vuds Foto: Suffolk Police

- Ne postoje reči kojima možemo opisati bol zbog ovog gubitka. Svi smo potpuno slomljeni. Noa je bio najslađi i najneviniji dečak, koji je imao samo ljubav da pruži, i toliko će nam nedostajati - rekao je njegov otac.