STRAVIČNI DETALJI TRAGEDIJE! Trogodišnji dečak se udavio u jezeru nakon što je izašao kroz rupu u ogradi! (FOTO)
- U potragu se uključilo oko 1.300 ljudi, a policija je potvrdila da se smrt ne tretira kao sumnjiva.
- Humanitarna akcija za porodicu prikupila je oko 113.000 funti, uz više od 6.500 donacija
Trogodišnji dečak Noa Vuds izašao je iz prostora za igru "kroz rupu u ogradi", pre nego što je pronađen mrtav u jezeru nakon velike potrage, saopšteno je danas povodom istrage o njegovoj smrti.
Noa se prošlog utorka, nakon posete igralištu u selu Brentam u Safolku, odvojio od člana porodice, rečeno je na saslušanju u Ipsviču.
Oko 1.300 građana uključilo se u potragu za dečakom. Policija je ranije saopštila da Noa nije govorio, da je delimično gluv i da je bio u procesu procene zbog mogućeg autizma.
Ronioci policije pronašli su njegovo telo narednog dana u jezeru poznatom meštanima kao Dikoj Pond. Policija je saopštila da se njegova smrt ne tretira kao sumnjiva.
Humanitarna akcija koju je pokrenula organizacija "Good Dads Club", zajednica očeva iz Kolčestera u Eseksu, do sada je prikupila oko 113.000 funti (131.510 evra), a donacije je uplatilo više od 6.500 ljudi.
Cilj akcije je da se Nojinoj porodici pomogne u pokrivanju troškova u ovom "potresnom trenutku" i omogući roditeljima da uzmu slobodno vreme sa posla kako bi tugovali bez dodatnog finansijskog pritiska. Nojin otac, Rajs Vuds, oprostio se od sina prošle nedelje.
- Ne postoje reči kojima možemo opisati bol zbog ovog gubitka. Svi smo potpuno slomljeni. Noa je bio najslađi i najneviniji dečak, koji je imao samo ljubav da pruži, i toliko će nam nedostajati - rekao je njegov otac.
Policija Safolka saopštila je prošle nedelje da je identitet dečaka zvanično potvrđen nakon što su njegovo telo pronašli policijski ronioci. Istovremeno je ponovljeno da se njegova smrt ne tretira kao sumnjiva.
(Kurir.rs/Daily Mail)