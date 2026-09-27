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Žena koja se vidi na snimcima nastalim na dan atentata na predsednika Džona F. Kenedija konačno je identifikovana nakon 62 godine.

Ta žena je fotografisana i snimljena kako nosi maramu i drži dete, ali je decenijama njen identitet bio nepoznanica.

Džoan Džekson, koja sada ima 94 godine, konačno je javno imenovana kao žena sa te fotografije, a dečak je bio tada trogodišnji sin njene prijateljice.

Žena sa maramom Foto: Youtube/SixthFloorMuseum

Upravo je njena kćerka pomogla da se potvrdi njen identitet, pozvavši Stivena Fejgina, rukovodioca kustoske službe u Muzeju "Sixth Floor" na trgu Dili Plaza.

Muzej je posvećen predsedniku Kenediju i bavi se atentatom izvršenim 22. novembra 1963. godine, kao i životom atentatora Lija Harvija Osvalda i teorijama zavere vezanim za taj događaj.

- Njena ćerka me je slučajno pozvala u muzej i rekla: "Moja mama je gledala paradu. Na snimku je. Nosi maramu na glavi" - rekao je Fejgin za CBS Texas.

Međutim, nakon svih tih godina, Džeksonova - koja i dalje čuva tu maramu - nije znala da je uopšte bila snimljena.

- Nisam čak ni znala da neko to snima. Izgleda kao da gledam pravo u kameru - rekla je Džeksonova.

Džeksonova živi u ustanovi za smeštaj starih lica u Dalasu. Na dan atentata, svi su znali kojom će se putanjom predsednik kretati kroz grad.

- Sve je to trajalo i trajalo. Bilo je to neko sasvim drugačije vreme.

U početku je automobil porodice Kenedi bio pokriven, ali su na kraju ipak mogli jasno da vide predsednika i njegovu suprugu, prvu damu Džeklin.

Džoan Džekson Foto: Youtube/SixthFloorMuseum

- Objavili su da se sunce pojavilo i da će skinuti providni krov sa automobila - rekla je Džeksonova.

- Bilo je tako divno videti ih kako prolaze. Sećam se da smo stalno govorile jedna drugoj: "Ne mogu da verujem" - dodala je ona.

Fejgin vidi identifikaciju Džeksonove kao način da se nastavi sklapanje svih delova slagalice atentata.

- Oni su poput delova slagalice koji se uklapaju u širu sliku. Pomažu nam da se povežemo sa tim trenutkom i uspomenom na taj događaj, čineći ovu priču relevantnom za mlade ljude rođene decenijama nakon šezdesetih godina prošlog veka - rekao je on.

Džeksonova je i u ovim godinama veoma bistrog uma i odlično se seća tog dana, znajući tačno kojim je ulicama tada hodala.

- Mi stariji nećemo još dugo biti ovde i mislim da mladi treba da znaju šta se dogodilo - rekla je ona.

Fejgin je dodao: "To pruža opipljivu vezu sa tim trenutkom i sećanjem na atentat, a očuvanje te veze čini ovaj događaj stvarnim i relevantnim i danas."

Marama će biti izložena u muzeju, dok će sećanja Džeksonove biti sačuvana na Jutjub kanalu te ustanove.

Kenedijeva smrt je na brutalan način okončala mandat najmlađeg predsednika SAD ikada; bila je to tragedija koja je izazvala traumu u naciji koja se nije suočila sa atentatom na šefa države još od ubistva Vilijama Mekinlija 1901. godine.

Posledice Kenedijevog atentata osećale su se dugo nakon samog pucnja. Od tada su ljudi postali mnogo skloniji da prihvate teorije zavere, usled rasprostranjenog skepticizma prema "teoriji o jednom metku" i nedoslednosti u vezi sa Kenedijevom autopsijom.

Samo 29 odsto Amerikanaca veruje da je Li Harvi Osvald delovao sam, prema anketi instituta Galup iz 2023. godine. Šezdeset pet procenata veruje da je bila u pitanju zavera.

Ono po čemu se Kenedijevo ubistvo razlikovalo od ubistava Mekinlija, Džejmsa A. Garfilda i Abrahama Linkolna jeste to što su postojale fotografije visoke rezolucije koje su zabeležile trenutke pre, tokom i nakon što su ga pogodila dva metka.

Snimci koje su napravili novinari i slučajni prolaznici tog dana prikazuju upečatljiv kontrast. U jednom trenutku, oduševljene mase su pozdravljale 35. predsednika, a već u sledećem, uspaničena gomila se bacala na tlo dok je prva dama Džeklin Kenedi u naručju držala smrskanu glavu svog supruga.

Kenedi je boravio u Teksasu sa suprugom i potpredsednikom Lindonom B. Džonsonom na dan atentata i dan ranije, kako bi učvrstio podršku među demokratama u toj saveznoj državi pred izbore 1964. godine.

Dana 21. novembra posetio je San Antonio, Hjuston i Fort Vort. Sledećeg jutra odleteo je u Dalas, gde je sleteo na aerodrom "Lav fild".

1/8 Vidi galeriju Atentat na Kenedija Foto: EPA/Abbie Rowe National Park Serv, EPA/Cecil Stoughton Jfk President, Everett Collection/CPL Archives / Everett / Profimedia

Kenedi je pozdravio svoje pristalice i u 11.55 časova krenuo sa aerodroma u limuzini sa otvorenim krovom.

Sa njegove leve strane sedela je prva dama, njegova supruga sa kojom je bio u braku deset godina. Ispred njega, u drugom redu, sedeli su guverner Teksasa Džon Konali i njegova supruga Neli, dok su se na samom prednjem delu vozila nalazila dva agenta Tajne službe.

Tamnoplavi, modifikovani kabriolet "linkoln kontinental" iz 1961. godine kretao se ka centru "Dalas trejd mart", gde je Kenedi trebalo da održi govor o tome kako se Amerika nalazi u najsnažnijem položaju na svetskoj sceni ikada.

Oko 12.30 časova, kolona vozila skrenula je u ulicu Elm na trgu Dili Plaza, gde je Kenedi pogođen dva puta u kratkom razmaku. Jedan od metaka pogodio je i guvernera Konalija.

Neposredno pre nego što je upucan, Neli Konali je ukazala na ljude koji su klicali Kenediju i rekla mu: "Pa, gospodine predsedniče, ne možete reći da u Dalasu nema ljudi koji vas vole."

Prema izveštaju Vorenove komisije, ispaljena su ukupno tri hica. Prvi metak je promašio, dok je drugi pogodio Kenedija u dnu potiljka i izašao kroz prednji deo vrata.