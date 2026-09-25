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Roberto Hamidović (48), vođa bande koja je organizovala mrežu džeparoša dece, osuđen je na osam godina zatvora u Parizu zbog trgovine ljudima, objavio je juče Gardijan.

Njegov klan koristio je decu, uglavnom devojčice od deset godina, da pljačkaju turiste u pariskom metrou i Diznilendu. Policija procenjuje da su dnevno donosili i do 25.000 evra.

Detalji terora kojem su deca bila izložena izneti su na pariskom sudu. Ako nisu donosili dovoljno novca, bili su tučena, paljena ili seksualno zlostavljana.

Dok su Hamidović, koji je na čelu romske porodice poreklom iz Bosne i Hercegovine, i odrasli članovi klana uživali u luksuzu: kupovini dizajnerske odeće, boravku u hotelima sa pet zvezdica, jelu u skupim restoranima, vožnji luksuznih automobila i kockanju, deca su bila smeštena u jeftinim hotelima i zapuštenim skvotovima.

Ukupno sedam članova klana Hamidović, četiri muškarca i tri žene, optuženi su za trgovinu ljudima, organizovanu krađu, podsticanje maloletnika na krivična dela, pranje novca i kriminalno udruživanje.

Istražitelji su rekli da se radilo o međunarodnoj mreži džeparoša aktivnih u nekoliko evropskih zemalja. Svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Svima je izrečena trajna zabrana ulaska u Francusku

Sud je Roberta Hamidovića osudio na maksimalnu kaznu od osam godina zatvora i novčanu kaznu od 500.000 evra.

Njegova supruga Lejla osuđena je na šest godina zatvora i novčanu kaznu od 300.000 evra. Dva sina, nećak i dva rođaka dobili su kazne od pet do sedam godina zatvora i novčane kazne. Svima je naređeno da budu ekstradirani nakon što odsluže kazne i trajno im je zabranjen ulazak u Francusku.

Za istražitelje koji decenijama prate Hamidovićevu mrežu, ovo je ponavljanje istorije. Francuska policija je 2010. godine uhapsila Robertovog ujaka Fehmija (58), koji je već bio osuđen za trgovinu ljudima u Austriji. Uhapšen je sa svoja dva sina u blizini Rima, dok je još desetak članova klana pritvoreno na jugu Francuske i u Italiji.

1/5 Vidi galeriju Pao klan Hamidović u Parizu, terali decu da džepare po ulici Foto: Društvene Mreže

- Imamo osećaj da smo razbili potpuno srednjovekovnu strukturu - rekao je Kristijan Fleš, tadašnji šef pariske sudske policije. Nakon što je Fehmi Hamidović 2013. godine osuđen na sedam godina zatvora, njegov nećak Roberto preuzeo je kontrolu nad klanom.

"Ovo su deca bez korena, bez budućnosti"

Procenjuje se da je klan odgovoran za 75 odsto krađa u pariskom metrou. Roberto Hamidović je, međutim, na sudu tvrdio da je prodavac polovnih automobila i da zarađuje između 2.000 i 5.000 evra mesečno.

Tužiteljka Alis Gilje predstavila je drugačiju sliku na sudu. Ona je tvrdila da je porodica Hamidović koristila maloletnike kako bi osigurala neku vrstu nekažnjivosti. Deci je naređeno da policiji kažu da imaju 12 godina, godinu dana ispod starosne granice za krivičnu odgovornost u Francuskoj, pa su vlasti morale da ih puste. Svakodnevni život devojčica opisala je kao izuzetno težak i bolan.

- To su deca bez korena, bez budućnosti, čiji roditelji ponekad čak ni ne znaju datum njihovog rođenja - rekla je ona. Istraga koju je objavio "Le Monde" pre suđenja otkrila je da je Hamidovićev dvadesetdvogodišnji sin Roberto Hamidović Mlađi, poznat kao Goni, nadgledao bande džeparoša za svog oca. Bio je zadužen za taksije koji su ih prevozili do lokacija širom Pariza.

Foto: Društvene Mreže

Par je deo vremena provodio u Puli

Prema rečima istražitelja, grupe od šest do devetoro dece su svakodnevno slate u Diznilend, na aerodrom Šarl de Gol i metro. Njihov zadatak je bio da pljačkaju strane turiste. U Diznilendu bi se, na primer, uklopili u gomilu tokom večernjih parada.

Takođe su vrebali oko bankomata. Čekali bi da mušterije unesu svoj PIN, a zatim bi ih okruživali i pljačkali im gotovinu i novčanike. Procenjuje se da su Hamidović i njegova supruga nagomilali oko dva miliona evra. Veruje se da je veliki deo ovog novca sakriven u inostranstvu. Par je deo vremena proveo u Puli, između ostalog.

Mlađa generacija

Roberto Hamidović je poznat po nadimku Goni. Iako mu je otac bio glava porodice, nije odrastao sa roditeljima, već sa bakom u Rimu. Prema francuskim novinama Le Monde, ovakav način odrastanja nije bio neuobičajen u porodici Hamidović. Porodica je deo godine provodila i u Puli.

Goni je već kao dete krao i prosio na ulicama, a sa 14 godina je otišao u Francusku sa rođacima. Tamo je postepeno napredovao u porodičnoj hijerarhiji i postao jedan od najbližih ljudi svom ocu Robertu, navodnom vođi klana. Zajedno sa starijim bratom Goranom, nadgledao je devojke koje su džeparile novac za porodicu.

Foto: Društvene Mreže

Poslednje dve godine je u zatvoru. U januaru 2026. godine, tada dvadesetdvogodišnji Goni je podvrgnut psihijatrijskom pregledu, što je standardni deo postupka pre suđenja, koje je počelo 15. septembra. "Le Monde" izveštava da on veoma pažljivo pazi na svoj izgled čak i u zatvoru i da je sa sobom čak poneo i trenerku marke "Gucci".

Upoznao je svoju suprugu Alesandru dok su oboje krali. Njihov sin, rođen u Milanu, zove se Al Kapone i o njemu brine dadilja u Bosni i Hercegovini. Gonijeva rođaka Lole Hamidović, koja se takođe povezuje sa vođenjem mreže, dala je svojoj najstarijoj ćerki ime Dior.

"Od žrtava su postali počinioci"

Iste novine izveštavaju da je Roberto Mlađi tvrdio istražiteljima da nije pio, ali su otkrili da je potrošio 1.420 evra na dve boce šampanjca u pariskom noćnom klubu kako bi proslavio puštanje brata Gorana iz zatvora. Tužiteljka Gilje je to opisala kao začarani krug, u kome deca primorana da kradu i sama postaju eksploatatori kada odrastu.

- Tokom ovog suđenja pokrenuto je pitanje determinizma, što je očigledno sa prve stranice dosijea - rekla je Gilje. Ona je istakla da je sedmoro optuženih takođe bilo primorano da krade za svoje roditelje u detinjstvu.

- Kakve su šanse imali da ne počnu da teraju mlađu decu da rade čim odrastu? - pitala se Gilje. "Šanse su bile male, gotovo nikakve. Od žrtava su postali počinioci... Moramo zaustaviti ovaj defetizam i fatalizam", rekla je.

Foto: Društvene Mreže

Advokat: Kazne su prestroge

Gije je zaključio da je jedini način da se okonča nekažnjivost koja je omogućila klanu Hamidović da deluje tri generacije, uprkos prethodnim presudama, izricanje dugih zatvorskih kazni koje će pratiti ekstradiciju iz Francuske.

- Jedino sredstvo protiv takvog sistema je strogoća. Ona šalje poruku - rekla je. Nakon izricanja presude, advokat Roberta Hamidovića, Emperatriz Agire, izdao je saopštenje.

- Kazne su prestroge jer se odnose na krivično delo trgovine ljudima za koje nije bilo opipljivih dokaza - rekla je.