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Na teretnom brodu koji je u petak ujutro plovio severno od grčkog ostrva Mikonosaizbio je požar. Na brodu se nalazilo ukupno 29 osoba.

Prema prvim informacijama, vatra je izbila na palubi, a članovi posade pokušali su da je ugase sopstvenim snagama.

Zbog incidenta su angažovane snage grčke Obalske straže, vatrogasni brod sa šest vatrogasaca sa ostrva Siros, kao i plovila koja su se zatekla u blizini.

Svih 29 osoba sa broda evakuisano je i bezbedno prebačeno na Tinos. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih.

U međuvremenu su se pojavili i snimci požara na brodu, na kojima se vidi gust dim koji se širi iznad plovila.