Na teretnom brodu severno od Mikonosa izbio je požar na palubi, a posada je pokušala da ga ugasi sopstvenim snagama
Planeta
GORI BROD NA EGEJSKOM MORU, ZAPALILA SE PALUBA! Gusti crni dim prekrio nebo, drama severno od Mikonosa, izvršena hitna evakuacija! (FOTO/VIDEO)
- Na brodu je bilo 29 osoba, koje su evakuisane i bezbedno prebačene na Tinos, bez povređenih.
- U akciji su učestvovali Obalska straža, vatrogasni brod i plovila iz okoline, dok je istraga o uzroku požara u toku.
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Na teretnom brodu koji je u petak ujutro plovio severno od grčkog ostrva Mikonosaizbio je požar. Na brodu se nalazilo ukupno 29 osoba.
Prema prvim informacijama, vatra je izbila na palubi, a članovi posade pokušali su da je ugase sopstvenim snagama.
Zbog incidenta su angažovane snage grčke Obalske straže, vatrogasni brod sa šest vatrogasaca sa ostrva Siros, kao i plovila koja su se zatekla u blizini.
Svih 29 osoba sa broda evakuisano je i bezbedno prebačeno na Tinos. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih.
U međuvremenu su se pojavili i snimci požara na brodu, na kojima se vidi gust dim koji se širi iznad plovila.
Istraga o uzrocima izbijanja požara je u toku.
(Kurir.rs/Protothema)
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