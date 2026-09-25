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Kanadski premijer Mark Karni je u intervjuu za "Njujork post" rekao da smatra da je odgovorno sagledati čak i veoma malo verovatne scenarije sa potencijalno ogromnim posledicama.

- Mislim da imate odgovornost, kada ste na ovim funkcijama, da sagledate ekstreman rizik. To je jednostavno upravljanje rizikom. To nije osnovni scenario, ali bilo bi neodgovorno ne pripremiti se - rekao je Karni.

1/5 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni i američki predsednik Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL, SPENCER COLBY/EPA

On nije izneo detalje o tome šta konkretno podrazumevaju pripreme Kanade. Njegova izjava odnosi se na mogućnost američke vojne akcije protiv Kanade, koju je opisao kao veoma malo verovatan scenario.

Između Vašingtona i Otave već duže vreme postoje ozbiljne trgovinske i političke tenzije.

Američki predsednik Donald Trampje u više navrata govorio o Kanadi kao mogućoj 51. američkoj saveznoj državi, ali je 2025. godine rekao da bi za ostvarenje te ideje koristio "ekonomsku", a ne vojnu silu.

Mark Karni i Donald Tramp Foto: SPENCER COLBY/EPA

Karni je istovremeno govorio i o planovima Kanade da smanji zavisnost od SAD. Među ostalim, Otava razmatra alternative za američke satelitske usluge Starlink, kao i mogućnost promene planirane nabavke američkih borbenih aviona F-35.