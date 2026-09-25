ŠOK INTERVJU KANADSKOG PREMIJERA: "Spremamo se za američku invaziju, bilo bi neodgovorno da se ne pripremimo"
- Nije otkrio detalje priprema, ali je poručio da Kanada razmatra smanjenje zavisnosti od SAD, uključujući Starlink i nabavku F-35.
- Istovremeno je naveo da redovno razgovara sa Donaldom Trampom i da mogu da sarađuju uprkos trgovinskim sporovima.
Kanadski premijer Mark Karni je u intervjuu za "Njujork post" rekao da smatra da je odgovorno sagledati čak i veoma malo verovatne scenarije sa potencijalno ogromnim posledicama.
- Mislim da imate odgovornost, kada ste na ovim funkcijama, da sagledate ekstreman rizik. To je jednostavno upravljanje rizikom. To nije osnovni scenario, ali bilo bi neodgovorno ne pripremiti se - rekao je Karni.
On nije izneo detalje o tome šta konkretno podrazumevaju pripreme Kanade. Njegova izjava odnosi se na mogućnost američke vojne akcije protiv Kanade, koju je opisao kao veoma malo verovatan scenario.
Između Vašingtona i Otave već duže vreme postoje ozbiljne trgovinske i političke tenzije.
Američki predsednik Donald Trampje u više navrata govorio o Kanadi kao mogućoj 51. američkoj saveznoj državi, ali je 2025. godine rekao da bi za ostvarenje te ideje koristio "ekonomsku", a ne vojnu silu.
Karni je istovremeno govorio i o planovima Kanade da smanji zavisnost od SAD. Među ostalim, Otava razmatra alternative za američke satelitske usluge Starlink, kao i mogućnost promene planirane nabavke američkih borbenih aviona F-35.
Kanadski premijer je, međutim, naglasio da i dalje redovno razgovara sa Trampom i da njih dvojica mogu da sarađuju uprkos trgovinskim sporovima.
(Kurir.rs/NYP)