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Pet osoba, među kojima su i troje turista, vode se kao nestale nakon snažne eksplozije koja je u petak ujutro pogodila istorijsku četvrt Plaka u centru Atine.

U eksploziji je delimično urušena stara zgrada, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine kako bi utvrdile da li se neko nalazi ispod njih.

Eksplozija se dogodila oko 7:30 sati ujutro u Ulici Lisikrat, u blizini Akropolja, Hadrijanove kapije i Zevsovog hrama. Snažna detonacija odjeknula je širom centra Atine, dok su okolne zgrade i brojni automobili oštećeni.

Prema informacijama grčke vatrogasne službe, među nestalima je troje turista iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su navodno iznajmili stan na prvom spratu zgrade.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija u zgradi u centru Atine 25. septembar 2026. Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

Pored njih, traga se i za starijim bračnim parom koji je živeo na drugom spratu. Vlasti pokušavaju da utvrde da li su se svi oni nalazili u objektu u trenutku eksplozije.

Spasioci su iz susedne zgrade izvukli dve žene, koje su prebačene u bolnicu. Još jedan prolaznik lakše je povređen od letećih delova i krhotina. Prema dostupnim informacijama, povrede nisu opasne po život.

Na mesto eksplozije upućene su brojne vatrogasne i policijske ekipe, a specijalizovani timovi za spasavanje pretražuju ruševine. U potragu je uključen i posebno obučen pas, dok spasioci koriste specijalne kamere kako bi proverili da li se ispod ruševina nalazi neko od nestalih.

Glavni scenario koji istražuju nadležni jeste curenje prirodnog gasa. Stanari okolnih objekata prijavili su da su pre eksplozije osetili miris gasa, ali istraga o tačnom uzroku detonacije još traje.

Svedoci su opisali trenutak eksplozije kao izuzetno snažan. Jedan vozač koji se u trenutku detonacije nalazio automobilom neposredno ispred zgrade rekao je da je njegov automobil bukvalno odbačen u vazduh, dok su stakla popucala, a vrata vozila se zaključala. Uspeo je da izađe kroz prozor.

Eksplozija je izazvala veliku materijalnu štetu u okolini. Oštećeni su prozori susednih zgrada, fasade i automobili parkirani duž uske ulice, dok su delovi urušene zgrade rasuti okolo.

Policija je zatvorila deo Plake oko mesta eksplozije, dok vatrogasci procenjuju stabilnost okolnih objekata i pokušavaju da utvrde da li postoji opasnost od novih urušavanja.