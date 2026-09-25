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Jedan bračni par iz američke savezne države Vašington tvrdi da je bio primoran da telo svog preminulog sina odveze kući nakon što je dečak umro u bolnici koju sada tuže zbog, kako navode, izazivanja teškog emocionalnog stresa.

Aleksandar i Natalija Jeremejev dobili su sina Majkla, koji je rođen u Sijetlu početkom 2024. godine sa Daunovim sindromom i drugim komplikacijama zbog kojih je prvih šest meseci života morao da provede u bolnici.

Tragedija na porodičnom putovanju

Međutim, nekoliko meseci nakon što je otpušten iz bolnice, kada je Majkl imao osam meseci, Jeremejevi su poveli dečaka na porodično putovanje u Oregon, gde su prisustvovali crkvenom okupljanju, navodi se u nedavno podnetoj građanskoj tužbi.

Dok su bili van savezne države, satima udaljeni od svog doma, beba je kasno uveče počela ubrzano da diše, a roditelji su ga hitno odvezli u bolnicu Salem Health nešto posle ponoći 22. septembra 2024. godine, navodi se u tužbi.

Bolničko osoblje pokušalo je da preduzme mere za spasavanje života, ali je dečak proglašen mrtvim u 2.44 ujutru.

Majkl Jeremejev Foto: Printscreen/ Facebook/ natasha onoyoko

Navodno im savetovano da se voze nazad kući sopstvenim automobilom

U tužbi se navodi da je roditeljima nakon Majklove smrti rečeno da se udalje od njegovog tela dok čekaju medicinskog istražitelja, koji se nikada nije pojavio.

Oni su navodno više puta pitali o mogućnostima da njihov sin bude prevezen nazad u Sijetl, ali im je osoblje reklo da nema potrebnu dokumentaciju i da bi prevoz dečaka u pogrebni zavod bio preskup, navodi se u tužbi.

Umesto toga, roditeljima je navodno savetovano da se satima voze nazad kući sopstvenim automobilom, sa telom svoje bebe na zadnjem sedištu.

U tužbi se navodi da osoblje nije ponudilo da Majklovo telo smesti u mrtvačnicu i da su roditelji od lekara dobili samo poruku napisanu na receptnom obrascu, u kojoj je stajalo da je njihov sin preminuo u bolnici.

Aleksandar i Natalija Jeremejev Foto: Printscreen/ Facebook/ natasha onoyoko

Četiri sata vožnje sa preminulom bebom

Roditelji dalje tvrde da im nije pružena stvarna mogućnost da obrade smrt svog sina, organizuju dostojanstven prevoz njegovih posmrtnih ostataka ili se posavetuju sa porodicom.

Kada su pitali osoblje kako da bezbedno prevezu Majklovo telo, Jeremejevima je u početku rečeno da ga stave u njegovo sedište za automobil.

Nakon što je dečakova majka rekla da je zabrinuta da će mu se telo ukočiti, paru je savetovano da ga položi ravno na zadnje sedište sa ćebetom preko tela.

Majklova majka je na kraju bila primorana da iznese njegovo telo iz bolnice i stavi ga u porodični automobil pre nego što se otac deteta vratio na dugu, četvoročasovnu vožnju nazad u Sijetl, navodi se u tužbi.

Na putu kući, roditelji su morali da pozovu nekoliko pogrebnih preduzeća pre nego što su pronašli ono koje bi prihvatilo posmrtne ostatke njihovog sina. Nakon što su stigli, otac je morao da očisti telesne tečnosti koje su se procurile na zadnje sedište porodičnog vozila.

Tužba teška 10 miliona dolara

Jeremejevi su kao tužene u svojoj tužbi naveli Salem Health, Salem Health Hospitals&Clinics, Salem Emergency Physicians Service i dr Stefani Sorensen.

U građanskoj tužbi se navodi da tuženi nisu poštovali politike o dokumentaciji, podršci porodici i rukovanju Majklovim telom.

Jeremejevi traže 10 miliona dolara nematerijalne štete kao nadoknadu za ekstremnu emocionalnu patnju i psihološke povrede koje su navodno prouzrokovane postupcima tuženih.

Aleksandar Jeremejevi Natalija Jeremejev sa svojom ostalom decom Foto: Printscreen/ Facebook/ natasha onoyoko

Natalija Jeremejev je javno oplakivala svog sina na društvenim mrežama povodom prve godišnjice njegove smrti.

"Nedostaješ nam i mnogo te volimo! Radujemo se večnosti, gde ćemo te ponovo sresti i čvrsto zagrliti! Uvek ćeš biti u našim srcima", napisala je u objavi na Fejsbuku.