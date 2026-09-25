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Francuski predsednik Emanuel Makron sinoć je u intervjuu za televizijske kanale TF1 i Frans 2 kazao da postoji "više naznaka" koji pokazuju da se Rusija priprema za mobilizaciju nakon parlamentarnih izbora.

- Zaista je bilo nekoliko izveštaja koje su podelile evropske i američke obaveštajne službe, kao i naši ukrajinski prijatelji - rekao je Makron, odgovarajući na pitanje o mogućnosti novog kruga mobilizacije u Rusiji.

Kijev post navodi da je najnovija izjava Makrona usledila nakon što je iz kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u avgustu upozoreno na mogućnost da se Rusija sprema da mobiliše 600.000 ljudi tokom 2026. i 2027. godine, usred rastućeg nezadovoljstva javnosti ratom i smanjenja broja onih koji su spremni da se dobrovoljno prijave za rat.

U saopštenju u kojem su navedeni podaci sa brifing obaveštajnih zvaničnika u Kijevu 27. avgusta pisalo je da Rusija planira da mobiliše 300.000 ljudi tokom ove godine i još 300.000 dodatno u 2027.

"Pitanje je da li će to objaviti ili će sve učiniti bez javnog saopštenja"

Makron je kazao da je Kremlj čekao da održi izbore pre nego što pokrene još jedan talas mobilizacije.

- Oni su održani. I sada je jasno da će Rusija to da učini. Pitanje je da li će to objaviti ili će sve učiniti bez javnog saopštenja - rekao je Makron.

1/4 Vidi galeriju Intervju francuskog predsednika Emanuela Makrona za TF1 i Frans2, kazao da postoji "više naznaka" da se Rusija sprema za mobilizaciju 300.000 ljudi za rat u Ukrajini Foto: Youtube/franceinfo

Predsednik Francuske je izveštaje da se Rusija sprema da mobiliše dodatnih 300.000 vojnika nazvao "verovatnim", tvrdeći da postoji "više naznaka da se Rusija organizuje za to".

- I zaista, verovatni scenario o kome se danas često raspravlja je oko 300.000 ljudi. Signal koji Rusija danas šalje je ovaj: Spremni smo da podnesemo još veće žrtve kako bismo zauzeli ceo Donbas - kazao je Makron.

Kijev post navodi da se Rusija odlučila na prisilnu mobilizaciju samo jednom otkako je pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu.

Bežanija Rusa nakon prve objave mobilizacije

U jesen 2022. Moskva je objavila poziv na mobilizaciju, pošto je niz uspešnih ukrajinskih kontraofanziva vršio sve veći pritisak na ruske odbrambene položaje.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ova objava je navela stotine hiljada Rusa da napuste zemlju, a dugi redovi su se formirali na graničnim prelazima, posebno duž granice sa Gruzijom.

Navodi se da od tada Putin nastoji da izbegne još jednu veliku mobilizaciju, koja bi mogla da potkopa njegov pažljivo negovani imidž garanta stabilnosti i snage za Ruse koji su uglavnom ostali nezainteresovani u vezi sa politikom i ratom.

1/14 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Rusiji, prvi od početka rata u Ukrajini Foto: AP

Umesto toga, Kremlj se oslanjao na značajne bonuse za regrutaciju kako bi privukao vojnike po ugovoru, prepuštajući regionalnim vlastima odgovornost za ispunjavanje zahtevnih ciljeva regrutacije.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Prema ranijoj tvrdnji Zelenskog, dodatnih 300.000 vojnika poslužilo bi kao dopuna postojećim naporim Rusije u regrutovanju vojnika.

1/21 Vidi galeriju Rusija izbori glasanje izbori u Rusiji Foto: Dmitri Lovetsky/AP, Alexander Zemlianichenko/AP

Oni bi mogli da budu raspoređeni tako da pojačaju glavnu ofanzivu Moskve oko utvrđenih gradova Donjecke oblasti ili da otvore nove frontove na drugim mestima, uključujući i duž severne granice Ukrajine.

Prema podacima koje je danas objavila TF1, intervju Makrona za taj kanal i Frans 2 gledalo je ukupno oko 8,7 miliona gledalaca, oko pet miliona na prvom, a 3,7 miliona na drugom kanalu.