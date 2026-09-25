"ČEKA NAS NOVA SPECIJALNA VOJNA OPERACIJA, BIĆE VEOMA KRATKA" Objavljen šokantan tekst, pa munjevito izbrisan! Oni su NA METI - Mala, ali ponosna KAMIKAZA!
- Autor Aleksandar Nosovič je tekst napisao posle odluke litvanskog Seimasa o ukidanju zabrane razmeštanja nuklearnog oružja.
- U obrisanoj kolumni Litvanija je opisana uvredljivo, uz pretnje invazijom i nuklearnim udarom.
Na sajtu ruske državne novinske agencije RIA Novosti objavljena je kolumna u kojoj se tvrdi da Rusiju u Litvanijičeka "još jedna specijalna vojna operacija".
Tekst pod naslovom "Rusiju čeka još jedna SVO, biće veoma kratka" naknadno je obrisan.
Tekst je napisao spoljni saradnik agencije Aleksandar Nosovič nakon što je litvanski parlament Seimas podržao ukidanje ustavne zabrane razmeštanja nuklearnog oružja.
Prema izveštajima, Nosovičeva kolumna je obrisana nekoliko sati kasnije uz obrazloženje da "nije odražavala mišljenje uređivačkog kolegijuma, uređivačku politiku niti državnu politiku Ruske Federacije".
U obrisanom tekstu, Nosovič je opisao Litvaniju kao "samoubilačku zemlju bez trunke pameti" i "malu, ali ponosnu kamikazu u ruskom bliskom inostranstvu", istovremeno preteći toj zemlji invazijom i nuklearnim udarom.
- Odluka nije samo brza - ona je munjevita. Ne razmišljajte o sekundama sa te visine - navodi se u kolumni.