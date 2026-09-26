Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Svi irački aerodromi obustavili su letove za Iran i ne prihvataju letove iz njega, javlja agencija Rojters.

Aerodromi u Erbilu i Sulejmaniji obustavili su danas letove iz Irana, nakon što je aerodrom u Bagdadu ranije preduzeo isti korak. Iračka državna novinska agencija izvestila je ranije danas o obustavi iranskih letova na Međunarodnom aerodromu Nadžaf.

Dva neimenovana izvora rekla su Rojtersu ranije ove nedelje da je Irak naložio svojoj Upravi za civilno vazduhoplovstvo da od srede obustavi letove iranskih aviokompanija ka aerodromu u Bagdadu, i da vlada razmatra preusmeravanje iranskih letova iz Bagdada u Nadžaf.

SAD su objavile da od 23. septembra uvode sankcije svim kompanijama koje posluju sa iranskim aviokompanijama, sa ciljem da prizemlji celokupnu iransku civilnu flotu širom sveta.

Ujedinjeni Arapski Emirati, najveće putničko čvorište na Bliskom istoku, u četvrtak su saopštili da do daljeg obustavljaju sve letove iranskih avio-kompanija ka toj zemlji i iz nje.