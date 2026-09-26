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Konačni rezultat ruskih trodnevnih parlamentarnih izbora završenih u nedelju,prvih u ratno vreme, potvrdili su da je vladajujća Jedinstvena Rusija, glavna partija Kremlja, osvojila rekordan broj mesta u parlamentu i jiš više učvrstila ogromnu političku kontrolu nad zemljom.

Jedinstvena Rusija osvojila je više od tri četvrtine mesta u Dumi, donjem domu parlamenta, što je rekordno visoko, pokazuju podaci koje je danas objavila Centralna izborna komisija.

Šefica izborne komisije Ela Pamfilova rekla je da je Jedinstvena Rusija osvojila 349 od 450 mesta u Dumi. Ona je imala 58 odsto u delu izbora za polovinu mesta u donjem domu, 225, po kome se biraju partije, a takođe je osvojila 209 mesta, od 225, mesta gde se bira po jedan kandidat.

Bilo kakva istinska opoziciona stranka ili kandidati su praktično bili isključeni iz trke na izborima.

Ogromna kampanja državnih medija i stroga kontrola nad izbornim procesom omogućili su Kremlju da učvrsti svoju političku dominaciju uprkos ekonomskim problemima kroz koje zemlja prolazi i ukrajinskih napada dronovima dugog dometa, prenosi agencija AP.

1/8 Vidi galeriju Rusija izbori u Rusiji Foto: AP Mikhail Metzel, MAXIM SHIPENKOV/EPA

Gotovo 60 odsto od 111 miliona glasača izašlo je na trodnevne izbore, što je najviše za više od deset godina. Vlasti su trodnevne izbore i onlajn glasanje u nekim regionima održale da bi podstakle učešće građana.

Nekoliko manjih partija koje predstavljaju "sistemsku opoziciju" koja glasa u skladu sa Kremljom o ključnim pitanjima osvojilo je 97 mesta u Dumi, a preostala četiri mesta su popunili regionalni zvaničnici kao nezavisni kandidati.

Liberalna partija Jabloko, jedina registrovana partija koja se usudila da javno kritikuje rat, nije imala prava da učestvuje pošto joj je to zabranio ruski Vrhovni sud. Imala je samo nekoliko desetina kandidata u trkama za pojedinačna mesta i niko od njih nije osvojio nijedno mesto u parlamentu.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Pamfilova je rekla da je izabrano 46 ratnih veterana, uključujući 41 iz Jedinstvene Rusije.

"Iskustvo naših heroja se traži, rezultati glasanja su jasno to potvrdili," rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov i dodao da će oni dati maksimalni doprinos u oblikovanju raznih inicijativa.

To su bili prvi izbori od kada je predsednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu 2022. godine i prvi koji su uključili stanovnike četiri regiona Ukrajine koje je Rusija zauzela i nelegalno pripojila te godine.

Glasanje je takođe održano i na Krimu.

Rusija nije pozvala posmatrače izbora iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), iako je njena članica.

Putin je u sredu izjavio da izborni rezultati pokazuju javnu podršku njegovoj politici.

Prva sednica novoizabrane Dume zakazana je za sredu. Ruski mediji javljaju da se očekuje da će predsednik Vjačeslav Volodin zadržati svoj položaj.