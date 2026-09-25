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Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) uoči završnog dela posete kineskog predsednika Si Đinpinga SAD.

Sijev avion je u sredu sleteo u vojnu bazu Endrjuz u blizini Vašingtona gde ga je lično dočekao Tramp, čime je pokazao koliku važnost pridaje poseti predsednika Kine.

Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

Samit Trampa i Sija održan je juče u Beloj kući, nakon čega je priređena svečana večera na kojoj je predsednik SAD poklonio gostu iz Kine skulpturu beloglavog orla.

Samit Trampa i Sija - državna večera u Beloj kući Foto: Annabelle Gordon / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL, Alex Brandon/AP, Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL/Consolidated News Photos POOL

- Veoma produktivan sastanak sa predsednikom Sijem kako za SAD tako i za Kinu. Desiće se neverovatne stvari. Baš kao i skoro svi drugi, deluje da se i njemu dopalo da se loše i netačno nazvana veštačka inteligencija nazove mnogo tačnijim i važnijim imenom, SUPER INTELIGENCIJA. To bi bilo "SUPER!" Svi su sinoć složili sa tim. Predsednik D. DŽ. T. - napisao je Tramp, koji je tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN predložio novo ime SI za AI.

Za danas je predviđena čajanka Trampa i Sija u Crvenoj sobi Bele kuće, nakon čega sledi poseta američkom Nacionalnom arhivu i povratak gostiju iz Kine u Peking.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

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