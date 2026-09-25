- Veoma produktivan sastanak sa predsednikom Sijem kako za SAD tako i za Kinu. Desiće se neverovatne stvari. Baš kao i skoro svi drugi, deluje da se i njemu dopalo da se loše i netačno nazvana veštačka inteligencija nazove mnogo tačnijim i važnijim imenom, SUPER INTELIGENCIJA. To bi bilo "SUPER!" Svi su sinoć složili sa tim. Predsednik D. DŽ. T. - napisao je Tramp, koji je tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN predložio novo ime SI za AI.