"SIJU SE DOPALA SUPER INTELIGENCIJA, DESIĆE SE NEVEROVATNE STVARI!" Prvo oglašavanje Trampa nakon gala večere, evo šta danas planira sa predsednikom Kine (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) uoči završnog dela posete kineskog predsednika Si Đinpinga SAD.
Sijev avion je u sredu sleteo u vojnu bazu Endrjuz u blizini Vašingtona gde ga je lično dočekao Tramp, čime je pokazao koliku važnost pridaje poseti predsednika Kine.
Samit Trampa i Sija održan je juče u Beloj kući, nakon čega je priređena svečana večera na kojoj je predsednik SAD poklonio gostu iz Kine skulpturu beloglavog orla.
- Veoma produktivan sastanak sa predsednikom Sijem kako za SAD tako i za Kinu. Desiće se neverovatne stvari. Baš kao i skoro svi drugi, deluje da se i njemu dopalo da se loše i netačno nazvana veštačka inteligencija nazove mnogo tačnijim i važnijim imenom, SUPER INTELIGENCIJA. To bi bilo "SUPER!" Svi su sinoć složili sa tim. Predsednik D. DŽ. T. - napisao je Tramp, koji je tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN predložio novo ime SI za AI.
Za danas je predviđena čajanka Trampa i Sija u Crvenoj sobi Bele kuće, nakon čega sledi poseta američkom Nacionalnom arhivu i povratak gostiju iz Kine u Peking.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)