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Poljska se zaista, kako je naveo njen ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski, tokom istorije često ratovala sa Rusijom.

Međutim, ne treba zaboraviti da je pritom uvek gubila, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev, prenosi TASS.

Komentarišući ponosnu izjavu Šikorskog da je Poljska ratovala sa Rusijom još pre nastanka Sjedinjenih Američkih Država, Medvedev je podsetio da je to samo delimično tačno.

"To je delimično tačno, ali je zaboravio da doda: 'I svaki put smo gubili'. Tako je bilo 1612. godine. Tako je bilo i kasnije – tokom 'podela Poljske' u 18, 19. i 20. veku", poručio je Medvedev.

Radoslav Šikorski, Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Istovremeno, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije napomenuo je da je tokom Drugog svetskog rata Moskva zapravo štitila Poljake.

Međutim, kako je dodao, "ponosni ministar" to, naravno, ne zna.

"Jer je on slabo obrazovani britanski podanik još od 1987. godine i istoriju je učio od Anglosaksonaca", napisao je Medvedev na Maksu.