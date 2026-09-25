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Švedska i Finska podigle su borbene avione kako bi presrele ruske vojne letelice iznad Finskog zaliva, što predstavlja novi presedan u saradnji nordijskih zemalja protiv rastuće pretnje iz Moskve.

Grupa ruskih letelica, uključujući transportni avion Tu-134 i nekoliko borbenih aviona MiG-31 i Su-30, praćena je u međunarodnom vazdušnom prostoru od strane evropskih lovaca, u onome što su finske vojne snage opisale kao prvu zajedničku "misiju identifikacije" sa Švedskom.

Novi sporazum o odbrani i proširenje NATO-a

Baltičke zemlje su u stanju visoke pripravnosti nakon što su se incidenti poput prekida rada gasovoda, uočavanja drona i povreda vazdušnog prostora naglo učestali od početka ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu.

- Ovo je konkretan iskaz spremnosti i poverenja koje smo zajedno izgradili - i odraz snage nordijske, nordijsko-baltičke i šire NATO saradnje u našem delu sveta - izjavio je švedski premijer Ulf Kristerson na mreži X.

1/11 Vidi galeriju Ulf Kristerson, premijer Švedske Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Ova operacija bila je prva sprovedena u okviru novog sporazuma o saradnji Finske i Švedske o brzom reagovanju, koji omogućava borbenim avionima da deluju sa baza one druge zemlje, dodao je on.

- Baltičko more nikada nije bilo ranjivije nego sada – ali nikada nije bilo ni bolje zaštićeno nego što je upravo sada - naglasio je Kristerson.

Ruske ambasade u Stokholmu i Helsinkiju nisu odmah odgovorile na zahteve za komentar kada ih je kontaktirao Rojters.

Finska i Švedska su se pridružile NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, napustivši dugogodišnju politiku vojne neutralnosti. Njihovi nordijski susedi Norveška, Island i Danska već su bili članovi Atlantskog saveza, kao i baltičke republike Estonija, Letonija i Litvanija.

1/5 Vidi galeriju Finska vojska Foto: Shutterstock, Profimedia

Upozorenja na hibridni rat i sabotaže u Evropi

Ovaj potez usledio je nakon što je danska vojno-obaveštajna služba u novoj proceni pretnji u četvrtak saopštila da će Rusija verovatno intenzivirati svoj hibridni rat protiv Zapada u narednim mesecima.

Hibridno ratovanje i sabotaže na evropskom tlu ponovo su privukli pažnju nakon što je Nemačka nedavno okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu/Haleu, što je podstaklo članice EU da pozovu na uvođenje novih sankcija Rusiji.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Moskva je više puta negirala bilo kakvu umešanost u hibridno ratovanje, sabotaže u zemljama NATO-a ili planiranje sukoba, a ruska ambasada u Danskoj saopštila je da procena Kopenhagena nije potkrepljena verodostojnim dokazima.

"Naša uporna upozorenja o destruktivnosti takvog pristupa se ignorišu" navodi se u saopštenju ambasade.

Vojno-obaveštajna služba navela je da će Rusija izvoditi učestalije napade na Zapad i NATO "sa većim posledicama po ciljane zemlje nego u prošlosti", dodajući da postoji "nizak, ali rastući rizik" da Rusija pokrene ograničeni vojni napad na jednu ili više zemalja NATO-a koje se graniče sa njom.

"Ograničeni vojni napad bio bi očajnički potez Rusije i, poput intenziviranih hibridnih napada, potencijalno bi mogao da se dogodi u narednim mesecima", navodi se u izveštaju.

Obaveštajni podaci o napadima sa mora

Ove nedelje je i CIA upozorila da se Rusija sprema za izvođenje napada dronovima sa mora na ciljeve u Evropi, pre svega u Francuskoj, Španiji i Italiji, objavio je španski list El Mundo.

1/3 Vidi galeriju Ruski dron-kamikaza Gerbera Foto: Shutterstock, Elena COVALENCO / AFP / Profimedia

Nekoliko evropskih vlada dobilo je informacije o navodnim planovima Kremlja da eskalira svoje mešanje na kontinentu, rekao je za taj list neimenovani izvor blizak litvanskom ministarstvu odbrane.

Udari na digitalnu infrastrukturu Ukrajine

Ovo se dešava u trenutku kada Rusija pojačava napade na ukrajinske centre za obradu podataka, pri čemu su ukrajinske vlasti navele da je oko 100.000 domaćinstava u Kijevu ove nedelje ostalo bez interneta.

Napadi na kijevske centre za podatke u sredu i četvrtak pojačali su strah od širenja ruskog rata na ukrajinsku infrastrukturu. Ukrajinski zvaničnici rekli su za Financial Times da je nedavni porast napada namerna i ciljana eskalacija.