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Poslednjeg, trećeg dana državne posete Sija Đinpinga Vašingtonu, predsednik SAD Donald Tramp ugostio je kineskog predsednika u Beloj kući.

Pre obilaska Nacionalnog arhiva, dvojica lidera su se u društvu svojih supruga, Melanije Tramp i Peng Lijuan, sastali na čaju u Crvenoj sobi.

Ovo je ujedno bilo i prvo medijsko praćenje Sijeve posete koje su zabeležile TV ekipe.

Iako je prošle nedelje trima medijskim kućama zabranio pristup Beloj kući, zbog čega većim delom posete nije bilo TV izveštavanja, Tramp je istakao da je medijsko praćenje bilo "veoma korektno".

1/8 Vidi galeriju Čajanka predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Sija Đinpinga u Beloj kući Foto: alex wroblewski / AFP / Profimedia

Tramp ignorisao pitanja novinara

Pre početka čajanke, američki predsednik je ignorisao brojna pitanja novinara, uključujući i ona o tome da li je od Sija tražio da prekine kupovinu iranske nafte, zašto je zabranio pojedine medije i da li američki poreski obveznici treba da finansiraju njegove reklame. Na sva ta pitanja kratko je odgovorio sa: "Hvala vam puno".

Govoreći o samom susretu, Tramp je naglasio: "Imali smo izvanrednu posetu dvoje spektakularnih ljudi. Zaista smo uživali i napravili ogromne, veoma pozitivne korake napred za obe zemlje".

Dodao je i kako veruje da će američki poljoprivrednici biti "veoma zadovoljni" ishodom.

Kineski lider je posetu ocenio kao "veoma uspešnu" i izrazio veliko zadovoljstvo, zahvalivši se domaćinima na gostoprimstvu.

- Najviše počasti i najpedantnije pripreme - izjavio je Si na kineskom jeziku, pozvavši Trampa i prvu damu SAD da posete Kinu.

Si je napomenuo da tokom godine očekuje još dva susreta sa američkim predsednikom: prvi u novembru na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, a drugi mesec dana kasnije na samitu G20 u Trampovom nacionalnom golf klubu Doral u Majamiju.