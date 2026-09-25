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Sin izraelskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama teško je povređen u napadu automobilom na Zapadnoj obali, saopšteno je posle incidenta u sredu, prenosi Asošijeted pres.

"Nerija Lajter, rezervista izraelske vojske, potrebno mu je čudo", napisao je ambasador Jehijel Lajter na društvenim mrežama.

Njegov stariji sin Moše Jedidja Lajter, koji je takođe služio u izraelskoj vojsci, poginuo je u Gazi oko mesec dana nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo rat u Gazi.

Prema navodima izraelske vojske i policije, jedan Palestinac je u sredu popodne automobilom udario u bezbednosni punkt u blizini izraelskog naselja Bejt Horon. Tom prilikom teško je povređen vojnik.

Izraelske snage na mestu događaja otvorile su vatru na vozača dok je pokušavao da pobegne i ubile ga.

Posle napada dodatne vojne snage raspoređene su u tom području, kroz koje prolazi važan auto-put koji povezuje Jerusalim i Tel Aviv.

Osumnjičeni je identifikovan kao Mahmud Sulejman, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsednik Isak Hercog uputili su želje za Lajterov oporavak. Hercog je u objavi na društvenim mrežama naveo da se Lajter "bori za život".

Netanjahu je u sredu uveče posetio Lajterovu porodicu u bolnici, pre nego što je otputovao u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.

Krajem juna Lajter, ambasador Libana u SAD i američki državni sekretar Marko Rubio predstavili su okvirni sporazum između Izraela i Libana, koji je opisan kao prvi korak ka miru nakon višemesečnog obnovljenog sukoba Izraela i Hezbolaha, militantne grupe sa sedištem u Libanu koju podržava Iran.