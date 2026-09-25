Slušaj vest

Sin izraelskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama teško je povređen u napadu automobilom na Zapadnoj obali, saopšteno je posle incidenta u sredu, prenosi Asošijeted pres.

"Nerija Lajter, rezervista izraelske vojske, potrebno mu je čudo", napisao je ambasador Jehijel Lajter na društvenim mrežama.

Njegov stariji sin Moše Jedidja Lajter, koji je takođe služio u izraelskoj vojsci, poginuo je u Gazi oko mesec dana nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo rat u Gazi.

Prema navodima izraelske vojske i policije, jedan Palestinac je u sredu popodne automobilom udario u bezbednosni punkt u blizini izraelskog naselja Bejt Horon. Tom prilikom teško je povređen vojnik.

Izraelske snage na mestu događaja otvorile su vatru na vozača dok je pokušavao da pobegne i ubile ga.

Posle napada dodatne vojne snage raspoređene su u tom području, kroz koje prolazi važan auto-put koji povezuje Jerusalim i Tel Aviv.

Osumnjičeni je identifikovan kao Mahmud Sulejman, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsednik Isak Hercog uputili su želje za Lajterov oporavak. Hercog je u objavi na društvenim mrežama naveo da se Lajter "bori za život".

Netanjahu je u sredu uveče posetio Lajterovu porodicu u bolnici, pre nego što je otputovao u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.

Krajem juna Lajter, ambasador Libana u SAD i američki državni sekretar Marko Rubio predstavili su okvirni sporazum između Izraela i Libana, koji je opisan kao prvi korak ka miru nakon višemesečnog obnovljenog sukoba Izraela i Hezbolaha, militantne grupe sa sedištem u Libanu koju podržava Iran.

Kurir.rs/AP

Ne propustitePlanetaTEŽAK INCIDENT NA ZAPADNOJ OBALI: Sin izraelskog ambasadora u Vašingtonu teško povređen u napadu automobilom! Bore mu se za život (VIDEO)
Novinarski tim je napadnut i pretučen od strane izraelskih „doseljenika“ naoružanih palicama Zapadna obala (2).png
PlanetaNIKAD GORI ODNOSI BRITANIJE I IZRAELA! Šefu diplomatije Milibandu na sankcije i optužbu za "etničko čišćenje" stigao odgovor: Zatvora se konzulat u Jerusalimu!
Benjamin Netanjahu Ed Miliband
Planeta(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NASILJE NA ZAPADNOJ OBALI NE PRESTAJE! Maskirani izraelski doseljenici palicama napali Palestinku i ekipu NBS njuza! (FOTO)
Novinarski tim je napadnut i pretučen od strane izraelskih „doseljenika“ naoružanih palicama Zapadna obala.png
PlanetaOSUDILI IZRAEL: Moćne zemlje traže od Tel Aviva da odustane od izgradnje naselja na Zapadnoj obali
Gaza Izrael
PlanetaIZRAELCI ŠIRE SVOJA NASELJA NA OKUPIRANOJ ZAPADNOJ OBALI: Učvršćuju pojaseve ilegalnih naseobina
x01 EPA Atef Safadi.jpg