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Nakon čajanke u Beloj kući, američki predsednik Donald Tramp, kineski predsednik Si Đinping i njihove supruge uputili su se u centar Vašingtona u obilazak Nacionalnog arhiva.

Tokom desetominutne posete, u rotondi arhiva razgledali su osnivačke dokumente Amerike: Deklaraciju o nezavisnosti, Ustav SAD i Povelju o pravima.

Ukratko se obraćajući novinarima unutar Nacionalnog arhiva, Tramp je otkrio da su on i Si razgovarali o istoriji, upoređujući Kinu, koja je stara 6.000 godina, sa Amerikom koja ima 250 godina.

Predsednik SAD Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping u poseti Nacionalnom arhivu u Vašingtonu u okviru trodnevnog samita Foto: JIM WATSON / AFP / Profimedia, Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

- Naša traje 250 godina i veoma smo ponosni na to. Ali njihov traje 6.000 godina - rekao je Tramp, pokazujući na svog kolegu.

Tramp potvrdio da je razgovarao o ratu sa Iranom

Predsednik SAD izjavio je u petak da su on i kineski lider  razgovarali o ratu u Iranu na sastanku u Beloj kući.

- Jesmo - rekao je Tramp kao odgovor na pitanje Si-En-Ena, tokom posete Nacionalnom arhivu.

Na pitanje da li su on i Si postigli napredak u vezi sa Ormuskim moreuzom, gde je usporeni saobraćaj zbog rata drastično povećao globalne troškove energije, Tramp je odgovorio: "Mislim da ćemo se odlično snaći".

Privodeći posetu kraju, Si je napomenuo da u toku godine očekuje još dva susreta sa američkim predsednikom: prvi u novembru na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, a drugi mesec dana kasnije na samitu G20 u Trampovom nacionalnom golf klubu Doral u Majamiju. Tramp je na ovaj poziv odgovorio: "Doći ćemo, i razgovaraćemo još mnogo puta".

Završen trodnevni samit nakon posete Nacionalnom arhivu

Si Đinping i njegova supruga su stigli u američku vojnu bazu Endruz na svečani oproštaj na crvenom tepihu nakon posete Nacionalnom arhivu sa Trampom i Melanijom.

Završen samit Donalda Trampa i Sija Đinpinga u Vašingtonu, svečani ispraćaj na aerodromu u bazi Endruz Foto: Mark Schiefelbein/AP

Ukrcali su se u avion na let za Peking, čime se završava trodnevni samit u Vašingtonu.

(Kurir.rs/NBC News/AP/CNN)

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