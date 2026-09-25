SI VIDEO DEKLARACIJU O NEZAVISNOSTI I AMERIČKI USTAV! Tramp ga odveo u Nacionalni arhiv, pa otkrio da su razgovarali o ratu u Iranu i Ormuskom moreuzu (FOTO)
- Razgledali Deklaraciju o nezavisnosti, Ustav SAD i Povelju o pravima.
- Tramp je rekao da su razgovarali o istoriji i ratu u Iranu, dok je Si najavio još dva susreta sa američkim predsednikom tokom godine.
Nakon čajanke u Beloj kući, američki predsednik Donald Tramp, kineski predsednik Si Đinping i njihove supruge uputili su se u centar Vašingtona u obilazak Nacionalnog arhiva.
Tokom desetominutne posete, u rotondi arhiva razgledali su osnivačke dokumente Amerike: Deklaraciju o nezavisnosti, Ustav SAD i Povelju o pravima.
Ukratko se obraćajući novinarima unutar Nacionalnog arhiva, Tramp je otkrio da su on i Si razgovarali o istoriji, upoređujući Kinu, koja je stara 6.000 godina, sa Amerikom koja ima 250 godina.
- Naša traje 250 godina i veoma smo ponosni na to. Ali njihov traje 6.000 godina - rekao je Tramp, pokazujući na svog kolegu.
Tramp potvrdio da je razgovarao o ratu sa Iranom
Predsednik SAD izjavio je u petak da su on i kineski lider razgovarali o ratu u Iranu na sastanku u Beloj kući.
- Jesmo - rekao je Tramp kao odgovor na pitanje Si-En-Ena, tokom posete Nacionalnom arhivu.
Na pitanje da li su on i Si postigli napredak u vezi sa Ormuskim moreuzom, gde je usporeni saobraćaj zbog rata drastično povećao globalne troškove energije, Tramp je odgovorio: "Mislim da ćemo se odlično snaći".
Privodeći posetu kraju, Si je napomenuo da u toku godine očekuje još dva susreta sa američkim predsednikom: prvi u novembru na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu, a drugi mesec dana kasnije na samitu G20 u Trampovom nacionalnom golf klubu Doral u Majamiju. Tramp je na ovaj poziv odgovorio: "Doći ćemo, i razgovaraćemo još mnogo puta".
Završen trodnevni samit nakon posete Nacionalnom arhivu
Si Đinping i njegova supruga su stigli u američku vojnu bazu Endruz na svečani oproštaj na crvenom tepihu nakon posete Nacionalnom arhivu sa Trampom i Melanijom.
Ukrcali su se u avion na let za Peking, čime se završava trodnevni samit u Vašingtonu.