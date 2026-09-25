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Ukrajina je spremna za trilateralne sastanke sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom na nivou lidera, dok Moskva za sada nije pokazala nikakav znak da je spremna za takav dijalog, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Govoreći o mogućnosti uspostavljanja trilateralnog formata Ukrajina–SAD–Rusija, ministar spoljnih poslova istakao je sledeće:

"Sa ukrajinske strane nema prepreka. Spremni smo za sastanke u ovom formatu".

Prema njegovim rečima, rezultati takvih razgovora mogli bi da obuhvate humanitarna pitanja, različite vrste prekida vatre, kao i šire političke teme.

"Nesumnjivo smatramo da bi trilateralni sastanak lidera imao najveće šanse za uspeh. Sada sve zavisi isključivo od spremnosti Rusa. Međutim, za sada nismo dobili nikakve signale da su oni spremni", rekao je Sibiha.

Komentarišući obraćanje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjeniih nacija, Sibiha je rekao da nije video nikakve znakove da je Moskva spremna za mir.

"U ovom obraćanju nije bilo nikakvih signala spremnosti za mir. Naprotiv, bilo je izjava da nećemo zaustaviti rat", naglasio je on.

Prema njegovim rečima, to pokazuje da je međunarodni pritisak na Rusiju i dalje nedovoljan.

"Očekujemo da on bude značajno pojačan kako bi se Moskva primorala da sklopi mir", rekao je ministar.

Na sednici Saveta bezbednosti u sredu, Lavrov je izjavio da Rusija "neće obustaviti specijalnu vojnu operaciju tokom trajanja pregovora u bilo kom formatu".

Kako je ranije preneo Ukrinform, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smatra da bi samit G20 u decembru mogao da bude mesto za održavanje sadržajnog trilateralnog sastanka Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.