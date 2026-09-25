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Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom posle izbora, ali je Ukrajina pokušala da napadne Moskvu i gađala je biračka mesta, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

Kako je dodao kijevski režim mora da shvati da nikakvo eskaliranje situacije neće dovesti do ničeg dobrog, već će samo pogoršati situaciju.

Ukrajinska strana je prethodno prekinula pregovore u Istanbulu, a nekoliko nedelja pre izbora saopštila je da je spremna da ih obnovi, izjavio je Putin, prenose ruski mediji.

Prema njegovim rečima, Moskva je bila spremna za nastavak dijaloga posle izbora, ali do toga nije došlo zbog poteza ukrajinske strane.

Foto: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

"Kijev mora da shvati da nijedna provokacija neće poboljšati njegovu poziciju. Kijev mora da oseti ruski odgovor na napade na infrastrukturu i da shvati da mu provokacije i podizanje tenzija neće pomoći", izjavio je Putin.

Prema njegovim rečima, ruski odgovor na ukrajinske napade bio je toliko snažan da je Kijev zatražio prekid vatre.

Izjave o "ruskoj pretnji" i neophodnosti pripreme za rat sa Rusijom predstavljaju namernu eskalaciju i provokaciju, rekao je.

Moskva se, kako je dodao, "ne priprema za rat sa Evropom, ne postoji razlog za takav konflikt".

Agresivne snage u Evropi, kako je dodao, žele da iskoriste Ukrajinu kao topovsko meso kako bi zaustavile razvoj Rusije.