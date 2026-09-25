STRAHOVITA EKSPLOZIJA U CENTRU ATINE: Šestoro turista nestalo, uzrok nesreće curenje gasa (VIDO, FOTO)
- Prema prvim nalazima, sumnja se da je uzrok nesreće curenje gasa, a dve osobe su hospitalizovane.
- Spasilačke ekipe pretražuju ruševine uz pomoć mašina, termovizijskih kamera i pasa tragača, dok je pričinjena i velika materijalna šteta.
Najmanje šest osoba, među kojima su četiri američka turista, vodi se kao nestalo posle eksplozije i rušenja zgrade koja se dogodila jutros oko 7:30 časova u istorijskoj četvrti Plaka u Atini, usled čega su hospitalizovane dve osobe, a jedna je lakše povređena.
Prema izveštajima istražitelja i pisanju grčkog lista Katimerini, sumnja se da je uzrok nesreće curenje gasa. Eksplozija se dogodila u maloj ulici u neposrednoj blizini Akropolja i Hadrijanovog slavoluka, na području koje je u ovo doba godine izuzetno posećeno.
Predstavnica za medije vatrogasne službe potvrdila je da je u toku obimna akcija spasavanja i potrage za preživelima pod ruševinama, u kojoj se koriste teretne mašine, termovizijske kamere i psi tragači.
Stariji bračni par živeo je na poslednjem spratu objekta, dok su sprat ispod iznajmljivali američki turisti. Vlasnik stana Mateos Artavanis izjavio je da od jutros bezuspešno pokušava da stupi u kontakt sa parom. Predstavnici policije i vatrogasaca spominju četiri turista koji su trebali da napuste smeštaj u 11:00 časova, ali se nisu odjavili, a u ruševinama je pronađena torba koja je pripadala jednoj od gošći.
Spasilačke ekipe su ubrzo nakon nesreće iz susednog objekta izvukle dve žene koje su prevezene u bolnicu, dok je još jedna osoba zadobila lakše povrede od šuta. Eksplozija je pričinila značajnu materijalnu štetu na okolnim objektima i parkiranim vozilima.
Gradonačelnik Atine Haris Doukas izjavio je za lokalni radio da su urbanističke službe odmah izašle na teren kako bi proverile stabilnost i bezbednost okolnih zgrada u istorijskom centru prestonice.
Kurir.rs/Fonet/Katimerini