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Najmanje šest osoba, među kojima su četiri američka turista, vodi se kao nestalo posle eksplozije i rušenja zgrade koja se dogodila jutros oko 7:30 časova u istorijskoj četvrti Plaka u Atini, usled čega su hospitalizovane dve osobe, a jedna je lakše povređena.

Prema izveštajima istražitelja i pisanju grčkog lista Katimerini, sumnja se da je uzrok nesreće curenje gasa. Eksplozija se dogodila u maloj ulici u neposrednoj blizini Akropolja i Hadrijanovog slavoluka, na području koje je u ovo doba godine izuzetno posećeno.

Predstavnica za medije vatrogasne službe potvrdila je da je u toku obimna akcija spasavanja i potrage za preživelima pod ruševinama, u kojoj se koriste teretne mašine, termovizijske kamere i psi tragači.

Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

Stariji bračni par živeo je na poslednjem spratu objekta, dok su sprat ispod iznajmljivali američki turisti. Vlasnik stana Mateos Artavanis izjavio je da od jutros bezuspešno pokušava da stupi u kontakt sa parom. Predstavnici policije i vatrogasaca spominju četiri turista koji su trebali da napuste smeštaj u 11:00 časova, ali se nisu odjavili, a u ruševinama je pronađena torba koja je pripadala jednoj od gošći.

Spasilačke ekipe su ubrzo nakon nesreće iz susednog objekta izvukle dve žene koje su prevezene u bolnicu, dok je još jedna osoba zadobila lakše povrede od šuta. Eksplozija je pričinila značajnu materijalnu štetu na okolnim objektima i parkiranim vozilima.

Gradonačelnik Atine Haris Doukas izjavio je za lokalni radio da su urbanističke službe odmah izašle na teren kako bi proverile stabilnost i bezbednost okolnih zgrada u istorijskom centru prestonice.