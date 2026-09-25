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Iranski predsednik Masud Pezeškijanu Njujorku je odgovarao na pitanja grupe novinara, i to u trenutku kada, uprkos tome što je na čelu zemlje koja je u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, boravi u SAD pod zaštitom američke Tajne službe.

Tokom opširnog razgovora, dan nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Pezeškijan je ponovio poznate stavove Irana o ratu, nuklearnom programu i unutrašnjem nezadovoljstvu.

Govorio je i o posledicama sankcija po iransko stanovništvo, a tvrdio je i da Iran nikada neće pokušati da ubije Donalda Trampa, iako su američki predsednik i američke vlasti optuživali iranski režim da je planirao njegovu likvidaciju.

Razgovor je održan u hotelu "Milenijum Hilton", nedaleko od sedišta UN, gde je iranski predsednik poručio da njegova zemlja "neće pokleknuti" dok se rat sa SAD nastavlja.

Pezeškijan je govorio i o nedavnim susretima sa vrhovnim vođom Irana Modžtabom Hamneijem, koji se od početka rata nije pojavljivao u javnosti. Iranski predsednik rekao je da je Hamnei "sasvim zdrav".

Foto: Youtube/Associated Press

Poslednjih meseci sve su učestalije spekulacije o zdravstvenom stanju Hamneija, nakon što se navodi da je teško povređen u američko-izraelskom napadu u kojem je u februaru, na početku sukoba, poginuo njegov otac i prethodnik Ali Hamnei.

"Nisam video nikakve veće probleme sa njegovim zdravljem niti fizičkim izgledom", rekao je Pezeškijan.

Dodao je da se sa Hamneijem poslednji put uživo sastao pre oko mesec dana i da je njihov razgovor trajao približno sedam sati. Prema njegovim rečima, tokom sastanka sedeli su na jastucima na podu, a povremeno su ustajali i šetali.

Američke obaveštajne službe procenjuju da Hamnei, uprkos povredama, i dalje ima ključnu ulogu u oblikovanju ratne strategije zajedno sa najvišim iranskim zvaničnicima, naveli su u maju izvori upoznati sa obaveštajnim podacima.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Sastanak na Menhetnu

Samo prisustvo iranske delegacije u zemlji sa kojom je Iran i dalje u ratu predstavlja gotovo nezabeleženu situaciju. Međutim, poseta je u četvrtak postala još neobičnija kada su Pezeškijan i iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči održali razgovor sa novinarima, među kojima su bili i predstavnici CNN-a, u hotelskoj sali na Menhetnu.

Zvaničnik Stejt departmenta ranije ove nedelje rekao je da su iranski delegati primljeni u SAD "isključivo u svrhu predstavljanja Islamske Republike Iran pred Ujedinjenim nacijama" i da svoje aktivnosti moraju "ograničiti isključivo na poslove povezane sa Ujedinjenim nacijama".

Prema njegovim rečima, Iranci moraju unapred da zatraže i dobiju odobrenje Stejt departmenta ukoliko žele da putuju van područja oko sedišta UN, Međunarodnog aerodroma "Džon F. Kenedi" ili objekata iranske misije pri UN.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Iran nikada nije planirao da ubije Trampa"

Tokom razgovora, Pezeškijan je odbacio optužbe da Iran pokušava da ubije američkog predsednika.

"Nikada nije bio stav iranske vlade, ni otvoreno ni tajno, da se pokuša atentat na Trampa ili članove njegove porodice", rekao je Pezeškijan.

Prošlog meseca Tajna služba SAD saopštila je da je upoznata sa snimkom koji je emitovala iranska državna televizija, a koji je delovao kao pretnja životu Barona Trampa, najmlađeg sina američkog predsednika.

To se dogodilo nakon što je Izrael SAD prosledio obaveštajne podatke prema kojima je Iran navodno razradio plan za atentat na Donalda Trampa. Krajem 2024. godine Ministarstvo pravde SAD podiglo je federalne optužnice u vezi sa, kako je navedeno, sprečenim iranskim planom za ubistvo Trampa pre predsedničkih izbora.

Tvrdi iranski mediji u više navrata objavljivali su sadržaj u kojem su pretili Trampu i članovima njegove porodice. Tokom julskih pogrebnih ceremonija za preminulog Hameneija, pristalice režima nosile su transparente sa porukom "ubijte Trampa".