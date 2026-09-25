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Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za oružje dobija kijevski režim, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom tvrdnji ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da je američki predsednik Donald Tramp navodno obećao Kijevu licencu za proizvodnju raketa za sisteme “patriot“.

Prema rečima portparola Kremlja, Moskva veoma pažljivo prati koje zemlje daju licence i kakve, kakvo oružje isporučuju i sve to uzima u obzir.

Peskov je dodao da su napadi kijevskog režima na ruske brodove i tankere, kao i brodove pod stranim zastavama izazvali reakciju Moskve.

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Foto: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

“Znate da je ukrajinska strana počela da izvodi udare na naše trgovačke brodove, tankere, brodove i tankere pod stranim zastavama, između ostalog povezanim sa SAD, a počela je dronovima da uništava turske brodove”, kazao je Peskov, dodajući da je to, naravno, izazvalo uzvratna dejstva Rusije.

Kako je on naveo, zvanična Ankara je iznosila predloge u cilju osiguravanja bezbednosti u Crnom moru, ali konkretnih pregovora na tu temu nije bilo.

Peskov je zaključio da, ako se govori o bezbednosti, ''rešenje mora da bude kompleksno''.

Kurir.rs/RIA Novosti

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