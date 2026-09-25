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Naređena jeevakuacija zgrade koja se nalazi kraj šetališta u Limasolu, nakon što je u četvrtak pao balkon sa velike visine. Srećom, balkon se srušio na terasu ispod, pa nije bilo povređenih pešaka.

Sve se dogodilo oko 10 sati ujutru, a betonski delovi su, uglavnom, završili na terasi stana na spratu ispod.

Tehnička komora je nakon incidenta saopštila da očekuje da će do kraja godine biti usvojene izmene zakona o opasnim zgradama.

Generalni sekretar komore Andreas Teodotu rekao je danas da je incident zabrinjavajući, imajući u vidu da je zgrada već bila proglašena opasnom i da je pravni postupak bio u toku.

Civilna zaštita evakuisala je u četvrtak svih 56 stanova nakon što se balkon obrušio sa petog sprata objekta koji je deo kompleksa Rousos Olympic Palace, na uglu ulica Georgios Katsunotos i Christodoulos Hadjipavlou, duž šetališta uz more u samom centru Limasola.

Prema navodima nadležnih balkon se na istoj zgradi obrušio i 2022. godine. Objekat je već bio proglašen opasnim, a advokatska kancelarija bila je zadužena da sprovede naloge za evakuaciju.

Stanari su premešteni u alternativni smeštaj, dok vlasnici pogođenih stanova angažuju građevinskog inženjera koji će proceniti stanje zgrade i izvršiti potrebne popravke.

U Limasolu je trenutno oko 1.100 zgrada evidentirano kao opasno. Teodotu je rekao da su razgovori o izmenama zakona o putevima i građevinama počeli pred skupštinskim odborom za unutrašnje poslove početkom septembra, sa ciljem da se EOA-ima daju veća ovlašćenja za brzo reagovanje.

"Ono što pokušavamo da promenimo jesu procedure koje oduzimaju mnogo vremena, odnosno da EOA-i, ukoliko se proceni da je to neophodno, mogu odmah da zapečate zgradu, pa čak i da izvedu određene radove", rekao je on, napominjući da prema važećem zakonu ne mogu da postupaju bez saglasnosti vlasnika.

On je rekao da je potrebno rešiti i pitanje finansiranja, kako bi organizacije mogle unapred da sprovedu evakuaciju ili radove na sanaciji, a zatim, kada je to potrebno, naplate troškove od vlasnika.

Pored izmena zakona, Teodotu je rekao da uvođenje obaveznih pregleda zgrada ostaje jedina efikasna preventivna mera.

"Da smo ovo imali tokom poslednjih deset godina, dok smo razgovarali o ovom pitanju, mnogo brže bismo identifikovali opasne zgrade", rekao je.

On je takođe pomenuo posebno zakonodavstvo o zgradama u zajedničkom vlasništvu o kojem se razgovara u parlamentu, a koje ima za cilj da reši problem toga što mnoge stambene zgrade nemaju upravne odbore i rezervne fondove za održavanje.

Rekao je da se očekuje da izmene budu razmatrane od narednog meseca, sa ciljem da zakon bude usvojen do kraja godine.

Teodotu je rekao da je Etek godinama organizovao seminare za obuku članova za prepoznavanje konstruktivnih oštećenja i naglasio da redovni pregledi održavaju troškove popravki niskim.

"Zgrada stara 20 do 25 godina imaće veoma malo oštećenja, a troškovi njene popravke biće proporcionalno veoma mali za svakog vlasnika, u odnosu na situaciju kada prođe 40 do 50 godina bez ikakvog održavanja", rekao je.