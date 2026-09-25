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Američki predsednik Donald Tramp je tokom razgovora u Beloj kući sa kineskim predsednikom Si Đinpingom jasno stavio do znanja da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva, rekao je danas američki ambasador u Kini Dejvid Perdju.

"Pre nekoliko nedelja, jasno smo im stavili do znanja da je svaka pomoć koju bi pružili Iranu, bilo da je direktna ili indirektna, bilo da se radi o obaveštajnim podacima, delovima ili vojnoj opremi, potpuno neprihvatljiva. Predsednik Tramp je to ponovo jasno stavio do znanja juče. To je tema koja se stalno ponavlja", rekao je Perdju u intervjuu za CNBC.

Na pitanje u posebnoj emisiji Foks njuza da li to znači da će Kina prestati da pomaže Iranu, Perdju je rekao da je Vašington juče dobio uveravanja od Pekinga.

"Već smo videli napredak po tom pitanju. To je ono što je obećano. Juče su nam dali garanciju da to neće raditi", rekao je Perdju za emisiju "America's Newsroom" na Foks njuzu.

Podsetimo, kineski predsednik boravio je u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, a kako su mediji preneli, na kraju posete Tramp je Siju poslužio čaj, dok je on uzvratio pozivom u Peking.