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Prema navodima Ujedinjenih nacija do 25.000 Severnokorejaca trenutno se nalazi u Rusiji, ali nije angažovano u borbenim operacijama na frontu u Ukrajini.

Njihov zadatak je da sklapaju dronove u Rusiji, pri čemu najveći deo njihove zarade prisvaja režim Kim Džong Una.

Prema izveštaju Multilateralnog tima za praćenje sankcija (MSMT) Saveta bezbednosti UN, između 15.000 i 30.000 severnokorejskih radnika nalazilo se u Rusiji krajem 2025. godine.

Do 1.000 njih bilo je zaposleno u strateški važnim objektima, uključujući fabrike odbrambene industrije, čeličane i brodogradilišta.

List Ukrajinska pravda takođe je potvrdio da do 25.000 građana Severne Koreje radi na proizvodnji dronova u posebnoj ekonomskoj zoni Alabuga u Tatarstanu, gde se sklapaju ruske verzije iranskih dronova Šahed.

Radio Slobodna Evropa navodi slične podatke, ističući da su Severnokorejci registrovani kao "studenti" kako bi se zaobišle sankcije UN koje zabranjuju angažovanje radne snage iz Severne Koreje u inostranstvu.

Rusija je 2025. godine izdala više od 36.400 viza građanima Severne Koreje, od kojih je 35.800 bilo studentskih viza.

Foto: Ap 7 Jan 2016

Gde rade Severnokorejci

Radnici iz Severne Koreje sada su, prema navodima, raspoređeni širom Rusije, od tradicionalnih područja zapošljavanja na Dalekom istoku - Vladivostoka, Habarovska i Sahalina, do novijih odredišta kao što su Moskva, Sankt Peterburg i Irkutsk.

Tatarstan je postao glavni centar njihovog zapošljavanja, posebno posebna ekonomska zona Alabuga, koja se u većini istraga navodi kao ključno središte za sklapanje borbenih dronova.

Upravo ovde, prema navodima Current Time i Radija Slobodna Evropa, severnokorejski radnici rade na proizvodnim linijama na kojima se izrađuju dronovi koje Rusija koristi za napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu.

Foto: Printscreen/Tass

Šema za zaobilaženje sankcija

Iako su sankcije Saveta bezbednosti UN još od 2017. godine zabranile izvoz radne snage iz Severne Koreje, Moskva i Pjongjang izgradili su čitav sistem za zaobilaženje tih ograničenja, navodi se u izveštaju MSMT-a.

Severnokorejci se masovno registruju na studentske i turističke vize, što omogućava da se prikrije njihov stvarni status i legalizuje njihov rad u ruskim kompanijama.

Prema izveštajima, rusko zakonodavstvo je izmenjeno kako bi se stvorile zakonske rupe koje su omogućavale „studentima“ da zvanično primaju prihod.

Izveštaj takođe opisuje slučajeve u kojima su ruski univerziteti bili podmićeni da organizuju fiktivne studijske programe, kao i ulogu posrednika iz trećih zemalja, uključujući Belorusiju, koji pomažu u organizovanju ulaska i raspodeli radne snage.

Ovo ukazuje na sistemsku šemu koja omogućava Pjongjangu da zaradi milione dolara, a Rusiji da popuni nedostatak radne snage u strateškim industrijama.