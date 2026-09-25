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Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da za to "nema osnova".

"Izjave o pretnji od Ruske Federacije i potrebi pripreme za rat sa njom su namerno preuveličavanje situacije i provokacija", rekao je Putin.

Reagujući na izjavu estonskog ministra odbrane Martina Herema o mogućem sukobu sa Rusijom, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i "politička komedija".

"Ovo je jedan od onih trenutaka kada se šalimo: cirkus je otišao, ali klovnovi ostaju. Ovo je politička komedija", rekao je Putin.

Dodao je da Rusija zna da se na Baltiku krše prava stanovnika koji govore ruski, ali na to reaguje u humanitarnoj sferi.

Ruski predsednik rekao je da svi predlozi za okončanje četiri i po godine dugog rata sa Ukrajinom ostaju na stolu, ali da Moskva još mora da proceni koji su od njih u njenom najboljem interesu.

Putin je rekao da je Moskva bila spremna da nastavi pregovore sa Kijevom nakon završetka parlamentarnih izbora, ali da je Ukrajina tokom izbora napala Moskvu i pogodila biračka mesta.

Ruski predsednik rekao je da je Ukrajina ta koja je pokrenula napade i da će sada zbog toga morati da plati cenu, prenosi Rojters.

"Oni su ti koji su započeli. Svuda, na svakom frontu. Da li su to igračke, dečja igra? Stoga ih treba primorati da osete ruske osvetničke udare i shvate da nikakve provokativne akcije, nikakvo raspirivanje situacije radi ostvarivanja rezultata neće uspeti. Samo pogoršavaju svoju situaciju", kazao je ruski predsednik.