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Albanski premijer Edi Ramanašao se na meti demonstranata koji su ga besni dočekali ispred zgradu UN.

Kamere su zabeležile neslavne trenutke prilikom dolaska Rame na 81. Generalnu skupštinu UN, pošto su okupljeni albanski aktivisti ispred zgrade na njega bacali jaja, nazivajući ga lopovom, prevarantom i kriminalcem, dok je on, komentarišući događaj, rekao da je reč o "histeričnim kokoškama".

Na snimku koji kruži internetom vidi se trenutak kada albanski premijer izlazi iz svog vozila, nakon čega se odmah čuju povici okupljenih demonstranata.

Rama nastavlja mirno da hoda, dok se vidi kako jaja prolaze veoma blizu njegove glave, ali ga nijedno nije pogodilo.

Albanski aktivisti organizovali su protest zbog dolaska premijera Edija Rame na Generalnu skupštinu UN, bacajući na njega jaja i izazivajući njegovu reakciju.

Prema albanskoj informativnoj mreži CNA, grupa demonstranata okupila se juče u blizini područja u kojem su bili zakazani različiti sastanci albanske delegacije, a jedna grupa ljudi bacala je jaja u pravcu Edija Rame.

Protest su pratili povici protiv vlade i albanskog premijera. Ranije su albanski aktivisti u Sjedinjenim Američkim Državama pozvali na protest tokom Ramine posete Njujorku.