Slušaj vest

Suosnivač kompanije Majkrosoft Bil Gejts izjavio je u intervjuu za televiziju NBC da bi veštačka inteligencija u kombinaciji sa zlonamernim pojedincima mogla da izazove posledice sa više od milijardu žrtava, zbog čega je uputio apel političarima i državnim organima da hitno zakonski regulišu tu tehnologiju.

"Veštačka inteligencija je svakako dovoljno moćna da pokrene događaje koji uzrokuju milijardu mrtvih. Nikada nije postojalo oružje tako moćno kao spoj zlonamernih ljudi i najnovijih alata veštačke inteligencije kojima se koriste", upozorio je američki milijarder na pitanje da li ta tehnologija može da ugrozi čitavo čovečanstvo.

Gejts je naglasio da samoregulacija tehnoloških kompanija nije dovoljna i da je neophodno direktno uključivanje zakonodavaca.

Prema njegovim rečima, neophodno je da se nadležni organi za sprovođenje zakona i političari aktivno uključe u definisanje zaštitnih mera i nadzora nad razvojem veštačke inteligencije.

Debata o potrebi za strožom regulacijom veštačke inteligencije dobila je dodatni zamah nakon što su vodeće kompanije u ovoj oblasti, među kojima su Open AI i Antropik, najavile spremnost da uspore razvoj svojih modela posle serije hakerskih incidenata koji su privukli veliku pažnju javnosti.