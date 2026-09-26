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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da bi ta zemlja mogla da počne sa realizacijom plana za otvaranje Ormuskog moreuza "čim Vašington prihvati predlog".

On je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku pozitivno opisao indirektni kontakt sa SAD koji je omogućio Katar, ali nije precizirao detalje.

"Predstavili smo plan Sjedinjenim Državama preko posrednika po kojem bi, ukoliko se ispune određeni uslovi, Ormuski moreuz bio otvoren krajem sedmog dana i pregovori bi se nastavili", rekao je on.

Bezbedna plovidba kroz Ormuski moreuz se ne može uspostaviti daljim vojnim akcijama, pretnjama, blokadama ili ekonomskom prinudom, ali Iran joj ostaje posvećen, rekao je Arakči.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Naveo je da je trenutna nestabilnost u moreuzu "direktna posledica agresivnih akcija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela''.

"Ne možete bombardovati zemlju, pretiti njenim uništenjem, uvoditi pomorsku blokadu i mere prinude, a zatim očekivati automatsko uspostavljanje bezbednosti i plovidbe", istakao je Arakči.

On je izneo i tvrdnju da su mnoge države regiona "omogućile i olakšale agresiju" time što su "ustupile svoju teritoriju agresorima".

Govoreći o predlogu Irana SAD o sedmodnevnom roku za ponovo otvaranje Ormuskog moreuza, rekao je da je sada izbor na Vašingtonu.

"Iran ne prihvata prinudu, pretnje niti zastrašivanje. Iran se neće odreći svojih suverenih prava pod pritiskom", rekao je Arakči.

Na pitanje kada bi taj vremenski okvir počeo da teče, Aragči je odgovorio: "Čim SAD prihvate ovaj plan. Ako prihvate plan sutra, tih sedam dana počinje od sutra".

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Prema njegovim rečima, SAD bi u okviru tog plana morale da preduzmu određene korake koji bi mogli biti završeni za četiri ili pet dana.

"Ti koraci nisu novi, svi su već sadržani u Memorandumu o razumevanju, tako da ne vidimo nikakve poteškoće u njihovom sprovođenju", rekao je Arakči.

Kako je naveo, ako SAD ispune te uslove, moreuz bi bio otvoren šestog dana, a obnovljeni pregovori sa SAD počeli bi dan nakon toga.

"Ako postoji ozbiljna namera američke strane da se postigne dogovor i ponovo otvori Ormuski moreuz, sve je sada spremno", rekao je Arakči.

Abas Arakči Foto: EPA Tatyana Makeyeva Pool

SAD, koje tvrde da imaju potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom, žele da iranski nuklearni program odmah bude predmet razgovora.

Iran je ranije jasno stavio do znanja da se neće upuštati u šire mirovne pregovore, uključujući rešavanje pitanja svog nuklearnog programa, sve dok se ne ukine američka pomorska blokada njegovih luka u Ormuskom moreuzu i oko njega.

SAD i Iran su u ratu već skoro sedam meseci.

Sukob je počeo krajem februara kada su SAD i Izrael pokrenuli vazdušne napade u kojima su ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i zvaničnici iranskog vojnog komandnog lanca.

Kurir.rs/Agencije