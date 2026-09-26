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Rezervni sastav Kopnene vojske SAD razmatra mogućnost da u naredna četiri meseca obezbedi policijske snage, medicinsko osoblje i druge jedinice za podršku Južnoj komandi američke vojske u ovitu planiranja akcija protiv neimenovane zemlje za koju se pretpostavlja da je Kuba, javlja CBS News.

U internoj poruci u koju je CBS News imao uvid, zahtev se odnosi na nastavak vojnog planiranja usmerenog ka neimenovanoj zemlji, ali više neimenovanih američkih zvaničnika potvrdilo je da je reč o Kubi, navodi ta televizija.

U dokumentu nema naznaka da su bilo koje jedinice dobile naređenje za raspoređivanje, ali se navodi koliko bi vojnika bilo potrebno u zoni odgovornosti Južne komande, koja obuhvata Centralnu i Južnu Ameriku, uključujući Karibe.

U poruci se navodi da štab Rezervnog sastava Kopnene vojske traži povratne informacije od potčinjenih komandi o mogućoj dostupnosti šest vrsta formacija koje bi bile pod komandom Južne komande SAD.

Foto: Ramon Espinosa/AP

Dodaje se da te jedinice "mogu biti potrebne u roku od 90 ili 120 dana".

Među navedenim jedinicama se nalazi bataljon za borbenu logističku podršku, specijalizovan za koordinaciju logistike, odnosno transporta, održavanja, snabdevanja gorivom i drugim potrepštinama, kao i inženjerijski bataljon.

Interna poruka sačinjena je prošle sedmice, i takođe zahteva medicinsku brigadu koja bi komandovala medicinskim jedinicama i koordinisala njihov rad, kao i istureni odred za reanimaciju i hirurgiju, radi pružanja hitne hirurške pomoći i zbrinjavanja povređenih u blizini američkih snaga.

Pored toga, u jedinice koje se traže tom porukom su i snage vojne policije.

Pozivajući se na više neimenovanih izvora, CBS navodi da su američke snage ranije ove godine već sprovele izviđačke operacije na morskom dnu i u pomorskim prilazima oko Kube, a da su vazduhoplovne snage stavljene u stanje povišene gotovosti i dobile su nalog da pripreme ljudstvo za potencijalno raspoređivanje.

Prema navodima medija, američka vojska razmatrala je niz opcija za moguću akciju protiv Kube, uključujući vazdušni desant koji bi predvodila Kopnena vojska uz učešće više hiljada američkih vojnika.