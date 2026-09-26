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Rafinerija Iljski u ruskom Krasnodarskom kraju bila je meta napada dronovima tokom noći 26. septembra, a na snimcima i fotografijama objavljenim na internetu vidi se veliki požar u objektu.

Ruski i ukrajinski kanali za praćenje ratnih dešavanja izvestili su o eksplozijama u području rafinerije dok su se napadi dronovima nastavili tokom noći.

1/6 Vidi galeriju Napad na rafineriju nafte Iljski Foto: screenshot X

Guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev potvrdio je da su dronovi napali Severski okrug, u kojem se nalazi rafinerija, i naveo da je bilo poginulih, dok je jedna osoba teško povređena.

Kondratjev je rekao i da su delovi oborenih dronova oštetili stambenu zgradu, kao i da su u okrugu izbili požari u dva preduzeća. Nije precizirao o kojim objektima je reč.

Ruski nezavisni portal ASTRA saopštio je da je analizom snimaka očevidaca utvrđeno da je jedan od požara izbio upravo u rafineriji Iljski.

"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi da je rafinerija Iljski zaista bila među pogođenim objektima, niti da proceni razmere pričinjene štete.

Rafinerija Iljski nalazi se na oko 500 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine i jedna je od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Godišnje proizvodi gotovo 6,6 miliona tona goriva.

Objekat je tokom rata više puta bio meta ukrajinskih napada. Prema podacima ruskog nezavisnog medija ASTRA, do juna ove godine rafinerija je bila pogođena najmanje 16 puta.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je napad na rafineriju 2. juna, kada je, kako je navedeno, izbio veliki požar. Ukrajinske snage ponovo su napale objekat 8. avgusta, a Generalštab je tada saopštio da je rafinerija pogođena i da je na njenom području izbio požar.

Krasnodarski kraj, strateški važan region duž ruske obale Crnog mora, sve češće je meta ukrajinskih napada dronovima, dok Kijev povećava domet napada duboko unutar ruske teritorije.

U napadu na Rostovsku oblast ranjeno pet civila

U noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na Rostovsku oblast povređeno je pet civila, saopštio je gubernator regiona Jurij Sliusar, prenose RIA Novosti.

- Povređena je jedna osoba u Taganrogu i četiri u Azovu, među kojima je i jedno dete - napisao je Sliusar na platformi Maks.

On je naglasio da su svi povređeni hospitalizovani i da im lekari pružaju neophodnu medicinsku pomoć.

U Azovu su, nakon pada bespilotnih letelica, oštećene višespratnice, privatne kuće, industrijski objekti, škola, dom kulture i automobili.