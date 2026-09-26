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Kancelarija ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog demantovala je 25. septembra navode da je američki predsednik Donald Tramp pozvao Zelenskog da otputuje u Moskvu na razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- To je lažna informacija - rekao je novinarima Dmitrij Litvin, savetnik ukrajinskog predsednika.

Ukrajinski zvaničnici naveli su da su Tramp i Zelenski razgovarali o mogućnosti održavanja trilateralnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije, ali da Tramp nije predložio da se Zelenski sastane sa Putinom u Moskvi.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

"Blumberg" je ranije, 25. septembra, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima, objavio da je Tramp tokom susreta sa Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku podstakao ukrajinskog predsednika da otputuje u rusku prestonicu.

Prema tim navodima, Zelenski je odbio predlog i bio nezadovoljan što je ta tema ponovo pokrenuta. Bela kuća nije odgovorila na zahtev "Blumberga" za komentar.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Moskva je u više navrata predlagala rusku prestonicu kao mesto mogućeg sastanka Zelenskog i Putina.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je 23. septembra da bi Zelenski mogao da doputuje u Moskvu i da bi mu bile garantovane bezbednosne mere. Kijev, međutim, insistira da se eventualni sastanak lidera održi na neutralnoj teritoriji.

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

Na pitanje ruskog novinara u Njujorku 23. septembra kada planira da poseti Moskvu, Zelenski je odgovorio da će tamo otići samo "na raketi".

Njegova izjava bila je odgovor na ponovljene pozive Moskve da dođe u rusku prestonicu, a ne na navodni Trampov predlog, o kojem je "Blumberg" izvestio dva dana kasnije.

Zelenski je 25. septembra, odvojeno od toga, rekao da je Vašington predložio novu rundu trilateralnih razgovora na tehničkom nivou između Ukrajine, Rusije i SAD, koja bi potencijalno mogla da bude održana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

- Američka strana je predložila sastanak na tehničkom nivou u trilateralnom formatu - rekao je Zelenski novinarima, dodajući da Kijev čeka da Vašington predloži datum.