"TO JE LAŽNA INFORMACIJA" Stigao odgovor iz kabineta Zelenskog povodom navodnog Trampovog poziva na razgovore sa Putinom u Moskvi
- Iz Kijeva poručuju da je bilo reči samo o mogućim trilateralnim pregovorima SAD, Ukrajine i Rusije, bez predloga za susret Zelenskog i Putina u Moskvi.
Kancelarija ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog demantovala je 25. septembra navode da je američki predsednik Donald Tramp pozvao Zelenskog da otputuje u Moskvu na razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
- To je lažna informacija - rekao je novinarima Dmitrij Litvin, savetnik ukrajinskog predsednika.
Ukrajinski zvaničnici naveli su da su Tramp i Zelenski razgovarali o mogućnosti održavanja trilateralnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije, ali da Tramp nije predložio da se Zelenski sastane sa Putinom u Moskvi.
"Blumberg" je ranije, 25. septembra, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima, objavio da je Tramp tokom susreta sa Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku podstakao ukrajinskog predsednika da otputuje u rusku prestonicu.
Prema tim navodima, Zelenski je odbio predlog i bio nezadovoljan što je ta tema ponovo pokrenuta. Bela kuća nije odgovorila na zahtev "Blumberga" za komentar.
Moskva je u više navrata predlagala rusku prestonicu kao mesto mogućeg sastanka Zelenskog i Putina.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je 23. septembra da bi Zelenski mogao da doputuje u Moskvu i da bi mu bile garantovane bezbednosne mere. Kijev, međutim, insistira da se eventualni sastanak lidera održi na neutralnoj teritoriji.
Na pitanje ruskog novinara u Njujorku 23. septembra kada planira da poseti Moskvu, Zelenski je odgovorio da će tamo otići samo "na raketi".
Njegova izjava bila je odgovor na ponovljene pozive Moskve da dođe u rusku prestonicu, a ne na navodni Trampov predlog, o kojem je "Blumberg" izvestio dva dana kasnije.
Zelenski je 25. septembra, odvojeno od toga, rekao da je Vašington predložio novu rundu trilateralnih razgovora na tehničkom nivou između Ukrajine, Rusije i SAD, koja bi potencijalno mogla da bude održana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
- Američka strana je predložila sastanak na tehničkom nivou u trilateralnom formatu - rekao je Zelenski novinarima, dodajući da Kijev čeka da Vašington predloži datum.
Kremlj je istog dana saopštio da bi takav trilateralni sastanak mogao da bude održan uskoro, ali nije izneo dodatne detalje.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)