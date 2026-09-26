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Istraživački novinari nezavisnog ruskog istraživačkog medija Proekt, koji se specijalizovao za otkrivanje najvećih tajni Kremlja i privatnog života ruskog vođe Vladimira Putina, identifikovali su navodnu unuku ruskog lidera kao Elzu Igorevnu Tihonovu na osnovu podataka koji su procurili iz ruskih evidencija granične kontrole.

Osmogodišnja devojčica, rođena u decembru 2017. godine, navodno je ćerkaKaterine Tihonove- Putinove mlađe ćerke za koju javnost zna - i ruskog baletskog igrača i direktora Igora Zelenskog.

Ispada da bi Putinova unuka po ocu nosila isto prezime kao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koga ruski vladar u javnim nastupima izbegava da pominje.

Katerina Tihonova Foto: Youtube prtscr / Russian News

Nezavisni ruski medij Agentstvo objavio je u petak da su novinari Proekta otkrili ime devojčice analizirajući bazu podataka koja pripada ruskoj Federalnoj graničnoj službi, kako prenosi Kyiv Post.

U evidencijama se devojčica navodno vodi kao Elza Igorevna Tihonova, odnosno nosi prezime koje koristi njena majka, a ne Zelenskaja, ženski oblik prezimena njenog oca. Njen patronim, Igorevna, odgovara navodnom ocu, Igoru Zelenskom.

Putinova unuka je tako dobila izmišljeno prezime svoje majke, ali je zadržala očev patronim. Istražitelji Proekta pretpostavljaju da je dobila ime po princezi Elzi, liku iz animiranog filma Frozen (Zaleđeno kraljevstvo).

Kao dokaz navode poznatu sklonost njene majke prema Holivudu - na venčanju sa svojim prvim suprugom, Kirilom Šamalovim, Tihonova je izvela pesmu koju peva princeza iz američkog animiranog filma Anastasija.

Katerina Tihonova Foto: Profimedia

Sama Tihonova rođena je kao Katerina Putina, ali već dugo koristi drugo prezime. Putin nikada javno nije potvrdio njen identitet kao svoje ćerke, iako su je kao takvu identifikovala istraživanja velikih međunarodnih medija i sankcije koje su joj uvele Sjedinjene Države i druge zapadne vlade.

Prema podacima koji su procurili, Elza je prvi put putovala izvan Rusije 11. novembra 2019. godine, nedugo pre svog drugog rođendana. Navodno je s oba roditelja putovala poslovnim avionom kojim je upravljala nemačka avio-kompanija Air Hamburg, danas deo kompanije VistaJet. Porodica je provela tačno dva meseca u Minhenu, gde je otac Igor Zelenski radio kao umetnički direktor Bavarskog državnog baleta.

Manje od dve godine kasnije devojčica je navodno putovala u Hrvatsku privatnim avionom Bombardier Global 5000. Granične evidencije s oba putovanja navodno su je identifikovale kao Elzu Igorevnu Tihonovu.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Očekuje se da će Proekt objaviti širu istragu pod naslovom "Saputnici", koja se bavi načinom na koji visoki ruski zvaničnici i pripadnici tamošnje elite putuju, s kim putuju i kojim avionima.

Autentičnost baze podataka koja je procurila nije nezavisno potvrđena, a ni Kremlj ni porodica nisu javno komentarisali najnovija saznanja.

Postojanje ćerke Tihonove i Igora Zelenskog prvi put je objavljeno 2022. godine u zajedničkoj istrazi medija Važne priče (iStories) i Der Spiegel.

Njihovi novinari naveli su da su pribavili detetov pasoš, putne dokumente i spisak putnika s čarter-leta između Minhena i Moskve. Iz dokumenata je proisticalo da su porodica, njihove dve dadilje, nastavnik klavira i pripadnici ruske predsedničke službe obezbeđenja putovali zajedno.

Foto: Profimedia

Ime deteta nije objavljeno iz etičkih razloga, ali su izvestili da je devojčica rođena 2017. godine i da nosi patronim Igorevna. Takođe je utvrđeno da je Tihonova između 2017. i 2019. više od 50 puta putovala u Minhen, kada je njen suprug vodio Bavarski državni balet.

Jedan od dokumenata do kojih su novinari došli ukazivao je na to da se krajem 2019. pripremala da se preseli u Nemačku.

Njen suprug napustio je Bavarski državni balet nedugo nakon što je Rusija 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu. Uprava kulturne ustanove kasnije je navela da je bio pod pritiskom da ode nakon što je odbio da javno osudi invaziju.

Marija Voroncova Foto: Profimedia

Putin skriva članove svoje porodice od javnosti, a oni žive pod različitim prezimenima, kako piše ruski nezavisni portal Meduza. U više navrata je odbijao da otkrije detalje o svojoj deci i unucima, pozivajući se na bezbednosne razloge i pravo na privatnost. Kremlj uglavnom odbija da komentariše istrage koje se odnose na porodicu ruskog predsednika.

Novinarske istrage utvrdile su da Vladimir Putin ima tri ćerke - Mariju Voroncovu i Katerinu Tihonovu, koje je dobio s bivšom suprugomLjudmilom Putinom, i Luizu Rozovu, ćerku rođenu van braka sa Svetlanom Krivonogih.

Alina Kabajeva Foto: Profimedia