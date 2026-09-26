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Iran čeka zvaničan odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje borbi u širem ratu naBliskom istoku, nakon što je "Volstrit džurnal" objavio da je američki predsednik Donald Tramp odbacio taj dogovor.

Iran je diplomatsku inicijativu izneo na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, navodeći da je predlog Amerikancima prosleđen preko katarskih posrednika i da bi mogao da omogući ponovno otvaranje strateški važnog pomorskog prolaza i okončanje neprijateljstava u regionu u roku od sedam dana.

Iran je istovremeno razgovarao i sa svojim regionalnim rivalom Saudijskom Arabijom o situaciji oko moreuza, čime je dodatno naglašen značaj krize koja traje već sedam meseci, poremetila je tokove nafte kroz jedan od najvažnijih svetskih pomorskih puteva i nanela štetu globalnoj ekonomiji.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija Tramp dočekuju kineskog predsednika Sija Đinpinga i njegovu suprugu u Vašingtonu Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia, - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je u petak novinarima u Ujedinjenim nacijama da bi dogovor pokrenuo sedmodnevno odbrojavanje do ponovnog otvaranja Ormuškog moreuza i prekida borbi u regionu.

- Ako sa američke strane postoji ozbiljnost da se postigne dogovor i ponovo otvori Ormuški moreuz, sve je sada spremno - rekao je Aragči.

Ukoliko bi SAD prihvatile predlog, zaraćene strane mogle bi da započnu šire pregovore o "međusobno dogovorenim pitanjima", dodao je on.

To bi potencijalno moglo da obuhvati i razgovore o iranskom nuklearnom programu. Tramp je više puta poručio da Teheranu neće biti dozvoljeno da dođe do nuklearnog oružja, dok je jedan visoki iranski zvaničnik za Rojters rekao da Iran neće pokazati fleksibilnost kada je reč o njegovom nuklearnom programu, čak i ako SAD prihvate mirovni predlog.

1/4 Vidi galeriju Abas Aragči Foto: Khalil Hamra/AP, Khaled Elfiqi/AP, VALENTIN FLAURAUD / AFP / Profimedia

Iran, prema njegovim rečima, neće praviti ustupke u pogledu svojih prava, uključujući obogaćivanje uranijuma niti iznošenje visokoobogaćenog uranijuma iz zemlje.

Ipak, Teheran je predstavio plan kojim bi bile obustavljene borbe na svim frontovima, uključujući Liban. Zauzvrat, SAD bi morale da ukinu pomorsku blokadu iranskih luka, oslobode zamrznuta iranska sredstva i ukinu sankcije na iransku naftu, rekao je Aragči.

Jedan američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, ranije je pregovore preko posrednika ocenio kao "pozitivne i konstruktivne".

Međutim, prema pisanju "Volstrit džurnala", Tramp je privatno bio skeptičan da će Iran ispuniti njegove zahteve i rekao je saradnicima da očekuje da bi mogla da bude obnovljena kampanja bombardovanja.

Rojters nije mogao odmah nezavisno da potvrdi navode "Volstrit džurnala".

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Saudijski saveznici se ujedinjuju

Prethodni diplomatski pokušaji nisu uspeli da okončaju rat, koji je počeo 28. februara američkim i izraelskim napadima.

Od tada su se periodi zatišja smenjivali sa novim napadima, u kojima je poginulo na hiljade ljudi, dok su iranske konvencionalne vojne snage oslabljene, a već teško pogođena iranska ekonomija pretrpela dodatnu štetu.

Ministarstva odbrane Turske i Pakistana, dve zemlje koje su partneri Saudijske Arabije u zajedničkom odbrambenom sporazumu, sastala su se u petak u Rijadu kako bi razmotrila bezbednosnu situaciju i razgovarala o obaveštajnoj saradnji, vojnoj koordinaciji i integraciji snaga, saopštilo je saudijsko Ministarstvo odbrane.

1/4 Vidi galeriju Potpisivanje Mekanskog sporazuma Foto: Shutterstock, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Saudi Press Agency/Saudi Press Agency

Saopštenje je usledilo dan nakon sastanka ministara spoljnih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turske u okviru Sporazuma o zajedničkoj odbrani iz Meke.