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Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva u petak je najavio zabranu onlajn klađenja u najvećoj južnoameričkoj zemlji i predstavio novi program namenjen domaćinstvima kako bi im olakšao otplatu dugova.

Ovi potezi dolaze uoči predsedničkih izbora sledećeg meseca. Ankete pokazuju tesnu trku između aktuelnog predsednika i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara.

Onlajn klađenje biće zabranjeno

Izvršnom uredbom predsednik Lula da Silva zabranjuje poslovanje internet kladionica u Brazilu, manje od dve godine nakon što je vlada uspostavila pravni okvir koji je toj industriji omogućio poslovanje. Da bi uredba ostala na snazi, Kongres mora da je odobri u roku od 120 dana.

Rast potrošnje na igre na sreću ispraznio je kućne budžete i doprineo rekordnom nivou zaduženosti domaćinstava, upozoravaju brazilske vlasti. Nedavna istraživanja javnog mnjenja pokazala su da približno tri četvrtine Brazilaca podržava potpunu zabranu onlajn klađenja.

"Suočeni smo sa problemom javnog zdravlja povezanim sa onlajn klađenjem. To je ozbiljan problem", izjavio je ministar finansija Dario Durigan.

Foto: Martin Meissner/AP

Kladionice dostupne još do 5. oktobra

Internet stranice kladionica biće dostupne korisnicima do 5. oktobra kako bi mogli da povuku preostala sredstva. Od 6. oktobra internet operateri i prodavnice aplikacija moraće da blokiraju pristup tim stranicama.

Senator Bolsonaro je na predizbornom skupu u Rio de Žaneiru ovu zabranu nazvao populističkom, licemernom i politički motivisanom.

Brazilci godišnje troše milijarde na klađenje

Onlajn klađenje u Brazilu legalizovano je 2018. godine, tokom mandata bivšeg predsednika Mišela Temera. Aktuelni predsednik Lula da Silva je 2023. godine potpisao zakon kojim su utvrđena pravila i, uz sportsko klađenje, dozvoljene igre u internet kazinima.

Od januara 2025. godine ovlašćeni priređivači mogu da pružaju svoje usluge na nacionalnom nivou ukoliko su platili naknadu za koncesiju i ispunili ostale regulatorne uslove.

Ministarstvo finansija procenjuje da brazilska domaćinstva godišnje na onlajn klađenje troše oko 60 milijardi reala, odnosno 11,6 milijardi američkih dolara, što državnom budžetu donosi 10 milijardi reala poreskih prihoda, odnosno oko 1,93 milijarde dolara.

Vlada će otkupljivati dugove domaćinstava

Lula da Silva predstavio je i program za smanjenje tereta dugova domaćinstava. Vlada će u novembru održati aukciju za otkup i restrukturiranje dugova, za šta će izdvojiti 15 milijardi reala, odnosno oko 2,9 milijardi dolara.

Plan je da država preuzme do 150 milijardi reala dospelih, a nenaplaćenih dugova, uz otpis od 90 odsto njihove vrednosti.

Očekuje se da će program obuhvatiti oko polovine ukupnog iznosa dugova koji ispunjavaju uslove.