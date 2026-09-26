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Moskvapažljivo prati koje zemlje isporučuju oružje Ukrajini, kao i kakve licence Kijev dobija za proizvodnju naoružanja, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Peskov je to rekao komentarišući tvrdnju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da mu je američki predsednik Donald Tramp obećao licencu za proizvodnju raketa za sisteme protivvazdušne odbrane "Patriot".

- Veoma pažljivo pratimo informacije o tome koje zemlje daju licence, kakve licence daju i kakvo naoružanje isporučuju. Sve to pažljivo uzimamo u obzir - rekao je Peskov.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Portparol Kremlja osvrnuo se i na situaciju u Crnom moru, navodeći da su napadi na ruske trgovačke brodove i tankere, kao i plovila pod zastavama drugih država, izazvali reakciju Moskve.

Prema njegovim rečima, ukrajinska strana je počela da napada ruske trgovačke brodove i tankere, ali i plovila pod stranim zastavama, uključujući ona povezana sa Sjedinjenim Američkim Državama. Peskov je posebno pomenuo napade dronovima na turske brodove.

Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

On je dodao da je zvanična Ankara ranije iznosila predloge usmerene na obezbeđivanje bezbednosti u Crnom moru, ali da konkretni pregovori o tim predlozima do sada nisu vođeni.

Peskov je zaključio da, kada je reč o bezbednosti, "rešenje mora da bude kompleksno".

(Kurir.rs/Agencije)

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