PESKOV UPOZORIO POSLE IZJAVE ZELENSKOG O RAKETAMA "PATRIOT" Moskva pomno prati svako oružje koje stiže u Ukrajinu i kakve to licence Kijev dobija
- Komentarisao je Zelenskog i tvrdnju da mu je Tramp obećao licencu za proizvodnju raketa za sisteme "Patriot"
Moskvapažljivo prati koje zemlje isporučuju oružje Ukrajini, kao i kakve licence Kijev dobija za proizvodnju naoružanja, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je to rekao komentarišući tvrdnju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da mu je američki predsednik Donald Tramp obećao licencu za proizvodnju raketa za sisteme protivvazdušne odbrane "Patriot".
- Veoma pažljivo pratimo informacije o tome koje zemlje daju licence, kakve licence daju i kakvo naoružanje isporučuju. Sve to pažljivo uzimamo u obzir - rekao je Peskov.
Portparol Kremlja osvrnuo se i na situaciju u Crnom moru, navodeći da su napadi na ruske trgovačke brodove i tankere, kao i plovila pod zastavama drugih država, izazvali reakciju Moskve.
Prema njegovim rečima, ukrajinska strana je počela da napada ruske trgovačke brodove i tankere, ali i plovila pod stranim zastavama, uključujući ona povezana sa Sjedinjenim Američkim Državama. Peskov je posebno pomenuo napade dronovima na turske brodove.
On je dodao da je zvanična Ankara ranije iznosila predloge usmerene na obezbeđivanje bezbednosti u Crnom moru, ali da konkretni pregovori o tim predlozima do sada nisu vođeni.
Peskov je zaključio da, kada je reč o bezbednosti, "rešenje mora da bude kompleksno".
(Kurir.rs/Agencije)