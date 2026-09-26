Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Hiljade ljudi ostale su bez struje nakon što je prvi talas snažne severoistočne oluje pogodio istočnu obalu SAD, dok se milioni stanovnika nalaze na putanji intenzivnog nevremena koje se u subotu rano ujutru približavalo regionu.

Više od 28.000 korisnika u Nju Džersiju bilo je bez struje u subotu oko tri sata ujutru, a najveći broj prekida zabeležen je u okruzima Monmut i Oušn, pokazuju podaci servisa PowerOutage.us.

Oko 10.000 stanovnika države Njujork takođe je ostalo bez električne energije, od kojih oko 7.200 u okrugu Safok i još 1.400 u okrugu Nasau.

Očekuje se da će severoistočna oluja, koja brzo dobija na snazi, doneti opasne vremenske uslove, obilnu kišu i snažne vetrove na širokom području od Nove Engleske, preko Long Ajlenda i Njujorka, do Nju Džersija i južnog Delavera.

Zvaničnici upozoravaju na obaranje drveća, opasne morske struje i eroziju plaža u pojedinim područjima.

Proglašeno vanredno stanje, najgori udar očekuje se u subotu

Najteži deo oluje očekuje se kasnije tokom subotnjeg jutra, kada bi kombinacija snažnog vetra, obilne kiše i visokih plima mogla da stvori idealne uslove za obalske poplave.

Guvernerka Njujorka Keti Hokul proglasila je u petak vanredno stanje u nekoliko okruga zbog približavanja oluje.

"Proglašavam vanredno stanje za Nasau, Safok, Njujork i Vestčester dok se ova snažna obalska oluja približava regionu", rekla je Hokul.

"Očekujemo opasne obalske poplave, snažne vetrove i moguće nestanke struje tokom vikenda. Shvatite ovu oluju ozbiljno. Budite na oprezu i izbegavajte nepotrebna putovanja."

U okviru priprema naređeno je da ekipe za uklanjanje oborenog drveća budu spremne, kao i vozila sa visokim klirensom i timovi za spasavanje iz bujičnih voda.

Guvernerka Nju Džersija Miki Šeril takođe je proglasila vanredno stanje u delovima te savezne države, dok je gradonačelnik Manaskvana Majk Mangan rekao da očekuje "mnogo vode na ulicama tokom dužeg vremenskog perioda".

Guverner Konektikata Ned Lamont naredio je aktiviranje državnog Centra za vanredne situacije.

Ulice već pod vodom, upozorenja na obalske poplave

Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) izdala je upozorenja na obalske poplave za delove Konektikata, čitav Long Ajlend, Njujork i atlantsku obalu Nju Džersija i Delavera.

Ulice u Surf Sitiju u Nju Džersiju već su u petak uveče bile preplavljene, pokazuju snimci objavljeni na internetu.

U drugim delovima obale Nju Džersija visoki talasi prelazili su preko zaštitnih zidova i izlivali se na puteve.

Vlasti Manaskvana na obali Nju Džersija izdale su preporuku za dobrovoljnu evakuaciju, pošto se očekuje da će plima u priobalnom području biti oko četiri stope, odnosno približno 1,2 metra, iznad uobičajenog nivoa.

U Njujorku bi moglo da padne između dva i tri inča kiše, odnosno približno pet do 7,6 centimetara, saopštila je kancelarija gradonačelnika.

Otkazani letovi, koncerti i sportski događaji

Oluja je izazvala ozbiljne poremećaje i u vazdušnom saobraćaju. Aerodromi Boston Logan, Nantaket i Marta's Vinjard u Masačusetsu otkazali su gotovo 180 letova do subote ujutru, prema podacima FlightAwarea.

Nekoliko koncerata i sportskih događaja planiranih za subotu širom regiona takođe je pomereno ili otkazano zbog nevremena.

Njujork Jenkisi su zbog vremenskih uslova svoj subotnji meč protiv Baltimor Oriolsa odigrali u petak kao deo duplog programa.

Festival Global Citizen 2026, koji je trebalo da bude održan u subotu u Central parku, otkazan je zbog snažne oluje. Otkazan je i festival All Things Go na stadionu Forest Hills, na kojem je trebalo da nastupe Zara Larson, Karli Rej Džepsen i drugi izvođači.

Ed Širan otkazao je dva koncerta na stadionu Gillette, planirana za petak i subotu, zbog vremenskih uslova.